Her kjører 81-åringen med Matthias på panseret mens han snakker med politiet

KRISTIANSAND: – Jeg lå på panseret mens han kjørte cirka 15 meter. Mens jeg hadde politiet på tråden, forteller Bergum til Fædrelandsvennen. Med sørlandsk nøkternhet karakteriserer hendelsen som «noe utenom det vanlige».

Han slapp skader, men hadde smerter i et kne.

Kjørte forbi

De to sjåførene kom kjørende over den nye Tinnheiaveien fra Kollsdalen og E 39 tidlig tirsdag ettermiddag.

– Han kjørte sakte og litt vinglete. Ikke mer en 20 km/t. Så jeg prøvde å komme forbi, forteller Matthias Bergum.

På sletta ved Kobberveien kjørte han forbi.

– Da la han seg helt opp i bakenden på meg, forteller Bergum.

Kjørte på

– Jeg bremset ned og stoppet bilen i bunnen av bakken. Jeg gikk ut for å spørre hva han holdt på med.

– Det ble så aggressivt at jeg ringte politiet, forteller Bergum.

– Jeg hadde fått kontakt med politiet, og var satt på vent. Da kjørte han på meg. Mens jeg hadde politiet på tråden, forteller Bergum og viser distansen han hang på panseret.

– Jeg kommer til å anmelde dette. Folk kan ikke holde på slik i trafikken uten at det får konsekvenser, sier Bergum.

Anmelder forholdet

Den unge sjåføren fikk hjelp av en tilfeldig bilist, slik at 81-åringen ikke skulle kjøre videre.

Politiet kom til stedet og avhørte de to.

Politiet konstaterer overfor Fædrelandsvennen at det er avgitt to forskjellige forklaringer, og at partene selv eventuelt må anmelde forholdet.

Fædrelandsvennen snakket med 81-åringen, men han ønsker ikke å uttale seg til avisen.