Her trommer og marsjerer buekorpset klokken 02.30 natt til søndag

Her marsjerer gamlekarene i Sandvikens Bataljon klokken 02.30 natt til søndag.

– Pressen har et ansvar for ikke bare å hvitmale hva disse buekorpsene holder på med. Å tromme midt på natten like utenfor vinduet mitt kommer i kategorien ordensforstyrrelse, sier en 24 år gammel østlending, som er bosatt i Sandviken i Bergen, til BT.

– Passerer forbi vinduet mitt

Han ble så forarget over det han karakteriserer som «bråk» i gatene at han satte seg ned og skrev e-post til BT midt på natten.

– I skrivende stund, klokken halv tre om natten, natt til søndag, så marsjerer Sandvikens Bataljon med fullt trommeslag forbi vinduet mitt. Dette er en sak som burde tas opp. Dette er ordensforstyrrelse og således ulovlig, skriver mannen.

– Dette er en tradisjon

Geir de Lange er formann for gamlekarene i Sandvikens Bataljon.

– Vi feiret 160 årsjubileum i Sandvikens Bataljon i helgen. På vei hjem fra festen har vi tradisjon for å marsjere og slå trommer. Festen var i Solheimsviken. Vi tok en buss tilbake til Sandvikstorget, og marsjerte derfra til Buekorpshuset i Sandviken, sier formannen.

– Hvorfor flytte til Bergen?

– Slå trommer midt på natten? Har dere fått reaksjoner fra naboer i Sandviken?

– Kanskje noen ble vekket, men de fleste har forståelse når de hører at trommingen skjedde i forbindelse med et 160-årsjubileum. At østlendinger reagerer på buekorps er ikke uvanlig. Hvorfor flytte til Bergen om man ikke tåler litt tromming?

– Midt på natten?

– Ja, nå er dette en tradisjon som vi har ved store jubileer. Dette har vi drevet med hvert tiende år i mange tiår. Bergensere flest lever greit med dette, men østlendinger skjønner ikke dette. Disse østlendingene kan ikke snu på hele verden selv om de kommer til et nytt sted.

– Er dette noe andre buekorps også bedriver når de har store jubileum?

– Ja, det tror jeg flere driver med, sier Geir de Lange.

Lov om nattero

Til sammen var det rundt 30 gamlekarer som marsjerte og trommet i gatene i Sandviken natt til søndag.

Operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt sier at loven om nattero mellom 23 og 06 er ganske klar.

– Teoretisk sett kan dette defineres som ordensforstyrrelse, men nå er jo buekorps en del av den bergenske tradisjon. Når man i tillegg bare utøver denne trommingen en natt hvert tiende år, så må vi vel kunne se gjennom fingrene med det buekorpset gjorde natt til søndag.