Her var det sommer i morges

Varme fønvinder fikk temperaturen rett til værs i landsdelen, skriver Adressa.

Nattens temperatur er også bare 0,2 grader fra varmerekorden for desember for Møre og Romsdal. Ifølge meteogrammet til yr.no var det i fem-seks-tiden i morges at temperaturen var som høyest.

1. desember 1998 ble det registrert 18,3 grader på Sunndalsøra.

Også andre steder i Møre og Romsdal målte svært høye temperaturer for årstiden natt til fredag.

I Tafjord ble det registrert 16,8 grader og Marstein 16,3 grader.

Ellers målte Valldal 14,4 grader og Linge 14,3 grader, begge i Møre og Romsdal.

Den laveste temperaturen i landet natt til fredag ble målt til minus 8,2 grader på Høydalsmo i Telemark, melder NTB.

Været gjorde også krumspring østafjells der varm luft i høyden slo ned i lavlandet enkelte steder og førte til voldsomme temperaturstigninger på rekordtid. Som i Nesbyen der gradestokken spratt opp ti grader på en time, skriver NTB.