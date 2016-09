Høie vil la folk gå direkte til fysioterapeut

Dette er ett av tiltakene i opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, som helseminister Bent Høie (H) legger fram torsdag.

Ved å kutte kravet til henvisning kommer pasienten raskere til behandling. Det kan redusere risikoen for at plagen blir langvarige og bety kortere sykefravær, mener Høie.

– Akutte muskel- og skjelettlidelser er en viktig grunn til at folk blir sykmeldt. Pasienten slipper å vent på at fastlegen skal sende henvisning, og selv om det skulle være ventetid hos fysioterapeuten, vil den totale ventetiden gå ned, sier helseministeren til NTB.

Han mener endringen ikke vil ha noe å si for tilgangen på nok fagfolk.

– Dagens ordning er bare tidsforskyvende. Dette er pasienter som uansett ville ha behov for behandling, sier han.

Greit for legene

Allmennlegeforeningen ser ingen store problemer med at leger ikke lenger skal ha denne funksjonen. I praksis har henvisningen hatt liten betydning, mener leder Kari Sollien.

– Det har i stor grad vært en enveiskommunikasjon hvor fysioterapeuten uansett har vært den som har vurdert behandling, sier hun.

Samtidig er legene opptatt av at pasienter som trenger oppfølging også av fastlegen sin, ikke skal gå under radaren.

– Det vil være viktig framover å ha et nært og godt samarbeid mellom de to yrkesgruppene. Vi håper på kommunikasjon som er preget av færre skjemaer, men mer dialog, sier Sollien.

Kiropraktorbehandling er et annet viktig tilbud til mange pasienter med muskel- og skjelettproblemer. I dag gis det støtte for inntil 14 behandlinger per år, men denne grensen foreslår Høie å stryke.

– Mange kan ha behov for flere behandlinger for eksempel for å klare å stå i jobb. Derfor foreslår vi å fjerne begrensningene fra årsskiftet, sier han.

Enklere tilgang til logoped

Helseministeren vil også å endre regelverket for henvisning til privat logoped. Rehabiliteringstilbudet er avgjørende blant annet for mange slagpasienter.

En del kommuner har ikke logoped, men det finnes tilbud hos privatpraktiserende. For å få tilgang til private må pasienten først søke kommunen og få et avslag. Først når man har et negativt vedtak, er det mulig å få time hos den privatpraktiserende.

– Dette er en vanskelig, tungvint og byråkratisk ordning som vi vil ha slutt på, sier Høie. Han foreslår at fastlegene heretter skal kunne henvise direkte også til private.

Høie har ute på høring et lovforslag hvor han foreslår hvilke helsetjenester alle kommuner skal være pålagt å ha. Logoped er ikke blant dem.

– Det er naturlig at kommunene som får et større ansvar for oppfølging og rehabilitering har et godt tilbud, men for mange små kommuner vil det være vanskelig å få en egen logoped. Da vil en benytte private som alternativ, sier han.