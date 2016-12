Hovedveier mellom øst og vest stengt - og det blir verre 2. juledag

Natt til julaften var det først kolonnekjøring på fjellovergangen, men etter hvert ble den stengt for lette kjøretøy. Tyngre biler – de over 7,5 tonn – kunne fortsette å kjøre kolonne i noen timer, men så var det full stans.

Litt etter klokken 5 om morgenen på julaften melder Statens vegvesen at veien er stengt og vil være stengt hele julaften. Det vil bli gjort en ny vurdering om morgenen på første juledag.

Julaften våknet mange opp til sterk vind,og det er ikke bare på Hardangervidda bilistene møter problemer.

Flere veistrekninger er stengt eller har begrenset fremkommelighet:

Europavei 134 over Haukelifjell: Stengt på grunn av uværet. Blir ikke åpnet julaften.

Stengt på grunn av uværet. Blir ikke åpnet julaften. Riksvei 13 Vikafjellet,Hola- Storehaugstunnelen: Stengt på grunn av uvær. Blir ikke åpnet julaften.

Stengt på grunn av uvær. Blir ikke åpnet julaften. Fylkesvei 27 Venabygdsfjellet: Stengt på grunn av uværet som kom fredag kveld.

Stengt på grunn av uværet som kom fredag kveld. Riksvei 7 over Hardangervidda: Stengt på grunn av uværet. Blir ikke åpnet julaften.

Stengt på grunn av uværet. Blir ikke åpnet julaften. Fylkesvei 50 Hol-Aurland: Stengt på grunn av uværet. Kan på kort varsel åpnes for kolonnekjøring.

Stengt på grunn av uværet. Kan på kort varsel åpnes for kolonnekjøring. Riksvei 52 Hemsedalsfjellet: Snø,isdekke og liten kuling.Kolonnekjøring kan bli innført på kort varsel.

Snø,isdekke og liten kuling.Kolonnekjøring kan bli innført på kort varsel. Riksvei 55: Stengt like ved Sogndal sentrum på grunn av ras.

Stengt like ved Sogndal sentrum på grunn av ras. Europavei 14: Et felt stengt etter jordras mellom Stjørdal og Storlien. Kan bli stengt på kort varsel

Brøytemannskapene på Haukelifjell sier til NRK at værforholdene er så dårlige at det er umulig å holde veien åpen.

– Vi klarer det ikke. Midt i veien ligger det én meter med snø, og vi kommer ikke gjennom med brøytebil. Det er voldsomme forhold med sterk kuling til liten storm og mye nedbør, sier brøyteskiftleder Olav Stana til NRK.

Trafikkoperatør Gry Solli i Statens vegvesen sier til Aftenposten julaften morgen at det er mulig for bilister å komme seg fra øst til vest.

– Vi anbefaler veien over Filefjell , den er åpen og har ingen kolonnekjøring. Hemsedalsfjellet er åpen, men der kan det bli kolonnekjøring på kort varsel. Det er også mulig å kjøre over Strynefjell, men der er det kolonnekjøring.

Høy beredskap

Meteorologisk institutt har sendt ut et såkalt fase A-varsel for å advare om stormen som kommer andre juledag. Det betyr at de følger uværet tettere enn vanlig, og at neste skritt kan være ekstremvarsel. I så fall får uværet et jentenavn på U, og samfunnet settes i beredskap.

Det nye varselet gjelder store deler av landet: Vestlandet sør for Stad, Møre og Romsdal, Sørlandet og Østlandet. Det er ventet kraftige vindkast fra 20 til 40 meter per sekund, og høye vannstander langs store deler av kysten.

Værfaste hurtigruteskip

Uværet gjør også at to av Hurtigrutens skip må feire jul i Trondheim og ett i Kristiansund.

– De to skipene som skulle gått fra Bergen lille julaften og julaften – MS Trollfjord og MS Kong Harald – ligger værfast i Trondheim. MS Lofoten som skulle seilt fra Bergen første juledag, blir liggende værfast i Kristiansund. Også MS Spitsbergen, som skulle seilt fra Bergen i romjulen, blir liggende i Trondheim fra 1. juledag, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til NTB.

Han opplyser at selskapet har jobbet døgnet rundt de siste dagene med å kontakte gjester og hjelpe til så godt de kan med alternativ transport.

Takstein flyr og vogntog blåste av veien

Formiddagen på julaften melder politiet i Stavangre at det blåser takstein av hus i byen. Fredag kveld blåste et vogntog av veien og traff en lyktestolpe. Uhellet skjedde på E39 ved Randaberg like etter klokken 21.30. Politiet var raskt ute og bekreftet at ingen ble skadet.

Juletreet på torget i Sandefjord blåste over ende samme kveld. Treet brakk og julestemningen på torget fikk seg en liten knekk, skrev VG, men ingen ble skadet.

Også snørasfare og glatte veier skaper utfordringer.

NVE melder om stor snøskredfare i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Snøskredfaren er størst på julaften og første juledag.

Politiet i Follo meldte julaften morgen om svært glatte veier, og oppforder alle til å ta det med ro og kjøre forsiktig.