Høyere sikkerhet i Oslo enn tidligere år på 17. mai – politiet sperrer av sidegater med kjøretøyer

– Vi går ikke i detalj på sikkerhetstiltak. Noe er synlig og noe er ikke synlig, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand hos Oslo-politiet til Aftenposten.

Blant de synlige tiltakene er kjøretøyer som sperrer av gater i sentrum. Ifølge NRK brukes også busser for å sperre av sidegater til Karl Johan.

– Vi har iverksatt noen fysiske sperringer både med politikjøretøy og andre objekter. Det er en del av tiltakene for å legge en trygg ramme rundt 17. mai, sier Hekkelstrand.

Mer politi i gatene er et annet tegn på at sikkerheten er skjerpet i år. Det bekrefter også beredskapssjef i Oslo kommune Ann Kristin Brunborg til NRK.

– Det er en ny normalsituasjon i Europa, og det tar politiet også utgangspunkt i. Vi jobber for at 17. mai skal være trygg og at folk skal kunne kose seg og ha det bra, sier Hekkelstrand.

I 11-tiden legger han til:

– Vi har ingen uønskede hendelser i forbindelse med arrangementet så langt.

Oppfordrer folk til å feire som vanlig

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sa senest tirsdag til ABC Nyheter at det ikke var noen endring i trusselbildet før nasjonaldagen. Men justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) varslet allerede i april at flere sikkerhetstiltak ble vurdert i forbindelse med feiringen.

Det var like etter at PST oppjusterte trusselnivået i Norge fra at det var «mulig» til at det var «sannsynlig» med et terroranslag i løpet av 2017. Både Amundsen og politiet har imidlertid oppfordret folk til å feire nasjonaldagen som vanlig.