Dette er en mann (35) som er diagnostisert som psykopat og pedofil, en overgriper uten særlig grad av empati med sine ofre.

Psykologspesialist og sexolog Thore Langfeldt har hatt mannen til behandling i flere år, og har både som vitne og innleid partsvitne uttalt at mannen ikke er en «notorisk overgriper som man vanligvis forbinder med de pedofile».

Det var en feilvurdering. Les hele saken her.

Under straffesaken mot mannen har psykiater Torgeir Husby og psykolog Bjørn Solbakken konkludert med at mannen er en pedofil som ligger godt over grensen for psykopati, og neppe lar seg behandle - i hvert fall ikke før han erkjenner å ha gjort noe galt.

De mener også at han trolig har sadistisk glede av ugjerningene.

Frode Sætran

Nå har Høyesterett slått fast at mannen skal sitte 17 år i forvaring. Det skjer ved at domstolen forkaster anken mannen innga etter den samme straffeutmålingen fra lagmansretten. Da hadde han først anket både straffeutmåling og skyldspørsmål fra tingrettens dom, der han fikk 15 års forvaring.

– Det må bare konstateres at straffeskjerpelsen de senere år er høyst reell også i de mer alvorlige sakene, sier 35-åringens forsvarer, advokat Jørgen Mowinckel.

Fakta: FAKTA: DETTE ER OVERGREPSDOMMENE MOT STEFAREN Desember 1998: Dømt for ha å seksuelle handlinger med gutt (7) og jente (6). Han får en særskilt betinget straff som forutsatte behandling hos psykolog Thore Langfeldt. I dag ville handlingene vært definert som voldtekt. Februar 2006: Voldtok gutt (5). Forsøk på seksuelle handlinger med jente (8). Jevnlig samleie og seksuelle handlinger med jente fra hun var 14 år til hun ble 16. Ubetinget fengselsstraff i to og et halvt år omfattet også forsikringsbedrageri. Januar 2011: Tatt med seksualiserte bilder av barn. Nettovergrep, såkalt grooming, mot jente (15). Straff: 21 dager betinget fengsel. November 2016: Kjent skyldig på alle tiltalepunkter i lagmannsretten i saken som denne artikkelen handler om. 17 års forvaring med en minstetid på ti år. Anket til Høyesterett. April 2017: Høyesterett forkaster anken. Forvaringsdommen opprettholdes. Han er i tillegg dømt for andre forhold som ikke er med her.

Overgrepene begynte allerede i 2011. I november året etter oppdaget en nabo som visste hvem mannen var, at han flyttet inn i nabolaget med en kvinne og to små barn.

Det viste seg å være mannens nye kjæreste, datteren hennes og en liten gutt, som er parets felles barn.

Naboen slo alarm

Naboen slo alarm og barnevernet grep inn og beordret mannen til å flytte ut. Da kvinnen spurte hva det dreide seg om, ble hun fortalt at det dreide seg om et gammelt forhold.

Barnevernet visste hvem han var, men sa ingenting

– De sa bare at det dreide seg om fortiden hans. Han fortalte om en gammel sak der han hadde blitt dømt for å ha tuklet med en 15 år gammel jente da han selv var 17. Det viste seg å være tull. Han bare løy til meg, sier kvinnen.

Avtalte å holde moren uvitende

Mannen fikk barnevernets aksept for å flytte inn til småbarnsfamilien igjen, etter at han hadde tatt med seg psykologspesialist Thore Langfeldt til et møte med barneverntjenesten i kommunen.

Moren ble holdt utenfor. Det ble faktisk inngått en avtale om at hun ikke skulle få vite hva samboeren hennes tidligere var dømt for. Dette har fylkesmannen senere slått fast å være et lovbrudd.

Fornøyd med straffen

I dag er moren godt fornøyd med Høyesteretts avgjørelse.

– Jeg hadde håp om at retten skulle ta påtalemyndighetens ønske om 21 års forvaring til følge, men jeg er likevel godt fornøyd med at han holdes unna meg og samfunnet i lang tid fremover, sier hun.

Krever samvær med sønnen

Samtidig er hun blitt stevnet av overgriperen som krever å ha samvær med den mindreårige sønnen de har sammen.

– Han krever samvær med gutten og skal allerede ha arrangert en ordning med Ila fengsel. Men jeg nekter, og vil fortsatt nekte. Det er berammet rettssak til høsten, der jeg dessverre kanskje blir nødt til å møte ham. Men sønnen min skal skjermes fra den mannen. Det er det ingen tvil om, sier hun.

Mowinckel bekrefter 35-åringens krav om samvær.

– Men han er selvfølgelig klar over, og ønsker, at dette vil finne sted under tilsyn, sier advokaten.