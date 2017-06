Høyesterett avviser anken til Behring Breivik

Det kommer frem i en pressemelding fra Høyesterett torsdag. Lagmannsrettens dom, som konkluderer med at Breiviks soningsforhold ikke er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon, blir dermed stående som rettskraftig.

De tre dommerne Hilde Indreberg, Magnus Matningsdal og Arnfinn Bårdsen i ankeutvalget mener ingen deler av Breiviks anke har utsikter til å vinne frem i Høyesterett.

De mener samtidig at saken heller ikke reiser spørsmål om tolkingen av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) som ikke allerede er tilstrekkelig avklart gjennom praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD).

Ifølge Høyesterett er det «samlet sett ikke tvil om at Breiviks soningsforhold er meget tyngende, og potensielt sett også skadelige for ham».

De mener samtidig at det i det store og hele er mer tyngende enn det som følger av at Behring Breivik «soner en lang forvaringsdom, og at han på flere plan har representert, og fortsatt representerer, en uvanlig høy risiko for meget alvorlige hendelser».

Lagmannsretten konkluderte med at sikkerheten så langt ikke har kunnet ivaretas tilfredsstillende ved bruk av alternative, mindre belastende virkemidler. «En slik konklusjon vil måtte dominere vurderingen under EMK artikkel 3», mener Høyesterett.