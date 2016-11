Høyesterett skal ansette ny dommer - kun én søker

Innstillingsrådet får neppe en vanskelig jobb med å bestemme seg for hvem som skal toppe listen i kampen om å få den ledige dommerstillingen i Høyesterett.

Kun to personer søkte og Borgar Høgetveit Berg (46), i advokatfirmaet Thommessen, er eneste reelle kandidaten.

På papiret er Thorbjorn Gaarder (61) fra Oslo også en søker, men han har ingen relevant erfaring oppført, og er mest kjent for sine mange søknader til ulike offentlige embeter.

Berg, som ikke ønsker å kommentere saken, har vært partner i Thommessen siden 2008 og er tilknyttet firmaets kompetanseområde for tvisteløsning. Han har også vært to perioder hos Regjeringsadvokaten.

Tom Kolstad, Aftenposten

Søkte også i vår

Da Høyesterett i vår utlyste to ledige embeter som høyesterettsdommer var det ni søkere.

Også dengang søkte Høgetveit Berg og ble innstilt som nummer tre bak Espen Bergh (55) og Cecilie Østensen Berglund (44), begge lagmenn i Borgarting lagmannsrett.

Dengang ble tidligere justisminister Hanne Harlem (51) innstilt som nummer fire. Hun har imidlertid ikke søkt igjen.

Åpnet for anonymitet hos søkere

Erlend Aas, / SCANPIX

På grunn av få søkere, ble det i 2014 for første gang åpnet for at søkere til stillinger i Høyesterett kunne be om å bli unntatt offentlighet. Dette skal imidlertid ha vært et engangstilfelle.

Ifølge daværende justitiarius Tore Schei, hevdet advokatene at klienter kunne bli skremt bort dersom de så at advokaten deres har søkt dommerjobb.

Mange fryktet dessuten «negativ eksponering» dersom de offentlig søker en jobb de så ikke får.

Norges Høyesterett er landets øverste domstol og har 20 dommere og ledes av justitiarius Toril Marie Øie. Hun tiltrådte 1. mars i år og er den første kvinnen som har dette embetet.

I 2015 behandlet Høyesterett totalt 61 sivile saker og 54 straffesaker. 28 av i alt 117 avgjørelser ble i fjor avsagt under dissens.

Aftenposten har skrevet flere saker om Høyestrett. Her er noen av dem:

Høyesterett henter to nye dommere fra Borgarting

Tidligere minister vil bli dommer i Høyesterett

24 av 25 jus-topper i Norge er menn