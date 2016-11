Høyesterett skjerpet straffen for spredning av nakenbilder

Høyesterett skjerpet dermed straffen. Da saken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett, ble mannen dømt til 120 dagers fengsel – rundt fire måneder.

– Det dreier seg om et meget stort antall bilder og filmer – 36.270 filer i alt – og et stort antall fornærmede. Av disse er 200 identifisert, heter det i dommen fra Høyesterett.

– De berørte er gjennomgående unge og med begrenset livserfaring. Fem er identifisert som mindreårige. For de øvrige er det lagt til grunn at de er rundt 18 år. I denne alderen har mange vanskelig for å overskue konsekvensene av å legge ut, eller samtykke til at andre legger ut, bilder av intim karakter

Straffen på fem måneders fengsel er en fellesstraff som inkluderer dom for oppbevaring og bruk av marihuana.