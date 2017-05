Høyesterettsdirektøren (70) skulle gå av etter 23 år i jobben. Da stillingen var utlyst, ble han bedt om å sitte utover den normale aldersgrensen.

Det har lenge vært kjent at Gunnar Bergby, som har vært direktør i Norges Høyesterett siden før OL på Lillehammer i 1994, skulle søke avskjed hos Kongen i statsråd i år.

Grunnen er at han fyller 70 år, den øverste aldersgrensen for embetet han har.

Dermed måtte Høyesterett finne en erstatter. Tidligere i vår ble derfor direktørjobben utlyst som ledig fra den 1. september i år. Søknadsfristen gikk ut den 18. april.

Direktørstillingen er en viktig stilling. Som leder av administrasjonen er Høyesterettsdirektøren svært sentral internt i domstolen.

Under direktørens ledelse ligger både den juridiske utredningsenheten som har oppgaver for Høyesterett i avdeling, storkammer og plenum og saksbehandlingsenheten.

For justitiarius Toril Marie Øie, som leder Høyesterett, er direktøren viktig for at domstolen skal være effektiv. De to samarbeider tett og nært på alle områder.

Trakk hele utlysingen etter fristen

Da Aftenposten ba om innsyn i søkerlisten etter at fristen hadde gått ut, ble det først opplyst fra Høyesterett at den ikke ennå var offentlig.

Dagen etter opplyste imidlertid nåværende direktør Gunnar Bergby til Aftenposten at utlysningen var trukket tilbake.

I tillegg opplyste han at domstolen vil søke Justis- og beredskapsdepartementet om samtykke til at Bergby fortsetter i stillingen to år utover normal aldersgrense.

Dermed kommer det ikke til å bli utnevnt noen ny direktør i Høyesterett i år, ifølge domstolen selv.

Fakta: Dette er Høyesterett Utgjør landets øverste organer sammen med Stortinget og Regjeringen. Er landets øverste domstol og begynte i 1815. Ledes av justitiarius Toril Marie Øie og har nitten dommere i tillegg til henne. I den enkelte sak blir retten satt med fem dommere. I visse tilfelle behandles en sak i storkammer med 11 dommere, eller i plenum av den samlede Høyesterett. Høyesteretts administrasjon ledes av direktør Gunnar Bergby.

Ble bedt av Øie om å fortsette

Både Bergby og justitiarius Øie aviser til Aftenposten at tilbaketrekkingen skyldes at søkerlisten var for dårlig eller ikke inneholdt de personene justitiarius Øie ønsket seg.

Øie, som i februar 2016 ble utnevnt til Norges første kvinnelige justitiarius, sier til Aftenposten at hun i lang tid har sett det som uheldig at skifte av justitiarius og direktør skulle komme så tett på hverandre.

– Bergbys lange erfaring gjør ham til en svært god rådgiver for meg, sier hun.

Øie skal imidlertid ikke ha vært klar over at det fantes en rettslig adgang til å forlenge direktørens embete med to år.

– Det er jeg som har misforstått hans mulighet til å fortsette utover 70 år. Jeg har trodd at det har vært et rettslig hinder for det, sier Øie.

Men det var det ikke. Og da Øie ved en tilfeldighet fikk vite at det var adgang til å forlenge embetet, spurte hun den nåværende direktøren om han vil fortsette til han er 72 år. Noe hun fikk ja til.

– Jeg ble bedt om å fortsette i to år til og er glad for det, sier Bergby.

– Ble spurt før søkerlisten forelå

Spørsmålet fra Øie kom ifølge justitiarius selv før søknadsfristen utløp, men etter kunngjøringen av den ledige stillingen.

Hun sier følgende om at stillingen først ble kunngjort, for senere å bli trukket tilbake.

– Hadde jeg visst dette på forhånd ville stillingen ikke blitt utlyst. Det er ikke noe dramatisk med dette i det hele tatt på noe som helst måte, sier Øie.

Selv hadde ikke Bergby tenkt å sitte lenger og hadde allerede fått konstitusjon som ekstra lagdommer i Borgarting.

– Jeg ville selvfølgelig foretrukket at situasjonen var blitt avklart før vi kunngjorde den, sier Bergby.

Bergby sier han var klar over adgangen til forlengelse av embetet ut over fylte 70 år, men han sier at han ikke ønsket å bringe dette på banen til justitiarius for at hun ikke skulle føle noe press.

Høyesterett skal ansette ny dommer - kun én søker

«Krevende og varierte»

I utlysningsteksten påpekes det at Høyesterett nå har flere digitaliseringsprosjekter på gang, blant annet innføring av nytt saksbehandlingssystem og utvikling av digitale arbeidsformer.

Direktørens arbeidsoppgaver beskrives som «krevende og varierte» og det påpekes at stillingen krever svært gode juridiske kvalifikasjoner og gode lederegenskaper, administrative evner og samarbeidsevner.