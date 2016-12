Høyre-politiker kraftig ut mot Hellelands julehilsen

«Jeg er ikke anti-norsk, flau (selv om det her gjør at jeg begynner å bli) over egen kultur, nasjonalitet, tradisjoner eller hva pokker dere gnåler om – bare fordi jeg faktisk foretrekker noe annet enn hva DERE trekker fram som norsk», skriver Lunde på sin private Facebook-side ifølge Dagbladet.

Lunde er fast møtende vararepresentant for Oslo Høyre, og søker gjenvalg til høstens stortingsvalg.

Her kan du lese hele innlegget til Heidi Nordby Lunde:

I julehilsenen åpner og avslutter Helleland med ordene «vær stolt av det norske». Hun nevner Kvikk Lunsj og brunost, Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen, dugnad og grøt og skriver at generasjoner har skapt det typisk norske.

Innlegget fra kulturministeren skapte sterke reaksjoner, både positive og negative. Hun ble blant annet beskyldt for å spre løgner, spille på nasjonalistiske strenger og være ekskluderende.

Heidi Nordby Lunde som på sin egen blogg VamPus' Verden fremstiller seg selv som feminist, aktivist og Høyre-dame, er blant dem som går hardest ut.

«Og så er det andre ting jeg faktisk foretrekker, men ikke trenger å gni i trynet på andre at jeg foretrekker FORDI det er norsk», skriver Lunde før hun kommer med flere kraftuttrykk.

Under kan du lese hele innlegget til Helleland: