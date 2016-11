Hun fant naboene blødende, bakbundet og ranet

En ektepar i 70-årene ble sent lørdag kveld brutalt overfalt og ranet i sitt eget hjem. Nabo Anne Marie Feen kom syklende hjem fra kveldsvakt i hjemmesykepleien da hun hørte ropene om hjelp.

– Det hele var forferdelig. Først hørte jeg hun ropte om hjelp fra nærmeste nabo. Så hørte jeg hun ropte på mannen min og meg. Jeg trodde først hun ropte for å få hjelp til den syke mannen sin. Jeg løp opp og gikk inn verandadøren. Hun var bakbundet og hun blødde rundt munnen. Han lå i sofaet og var forslått og blodig i ansiktet og på armene, forteller Feen.

Hun løp ned for å varsle politiet. Så fikk hun med sønnen og løp tilbake.

– Det så forferdlig ut i huset. Alle skuffer og skap var dratt ut og tømt. De hadde tatt med seg sølvtøy og mobiltelefonene. Ja, til og med fasttelefonen hadde de røsket med seg, sier Feen.

Også smykker og ringer ble plukket av ofrene.

I ambulanse til sykehuset

Få minutter senere kom fem-seks politipatruljer og ambulanser. Mens kona ble tatt med til Sykehuset i Vestfold (SiV), ble han ivaretatt av hjemmesykepleien.

– Jeg har ikke sovet mer enn halvannen time i natt, sier Feen.

Det brutale overfallet har skapt en dyster stemning i området. Flere spør seg om de var tilfeldige ofre, eller om ranerne hadde spanet på forhånd og plukket ut ekteparet.

Søkte med hunder i hele natt

Politiet søkte i løpet av natten etter gjerningsmennene, men lørdag morgen er foreløpig ingen pågrepet. I formiddag søkte politihunder og krimteknikere nær åstedet, som ligger aller innerst i en blindvei. Huset ligger isolert med mye skog rundt.

Operasjonsleder Per Andreassen i Sør-Øst politidistrikt opplyser at de holder på for fullt med både taktisk og teknisk etterforsking.

– Vi spør i nabolaget og avhører vitner, samtidig som vi sjekker opp tips, sier Andreassen. Han karakteriserer saken som grov.

Politiet vil sjekke hvilke mobiltelefoner som slo inn på basestasjoner nær åstedet fredag kveld. De sjekker også passeringer i bomstasjonen inn mot Tønsberg og ut av Horten på de aktuelle tidspunkt.

Skjedde trolig rundt kl 22

– I straffesammenheng er dette et ran. Tre ukjente gjerningsmenn har gått inn til to eldre mennesker. De utsettes for vold, blir truet med kniv, og konen blir bundet fast, bekrefter Andreassen.

Ranet ble oppdaget i 23-tiden, og politiet mener det ble utført en time tidligere.

– Det skjedde mens det var mørkt ute. Vi var raskt ute med politihunder som søkte i natt, og i formiddag.

Streng straff: 8 år for eldreraner

De tre mørkkledde og maskerte ransmennene snakket dårlig engelsk med hverandre, skal ekteparet har forklart.

Rev ringene av den eldre mannen

Datteren til ekteparet er i sjokk etter behandlingen foreldrene har fått.

– Jeg tror ikke det har sunket helt inn enda. Det er ikke mulig at slikt skal skje i noens hjem, sier hun TV 2.

Hun bor et stykke unna foreldrene, men kom så raskt hun kunne da hun fikk vite om det brutale hjemmeranet.

– Det sitter en svak mann som ikke klarer å komme seg ut av sofaen, og så får han slag i ansiktet og blir rivd av ringene han har på fingrene. Hva går igjennom hodet på mennesker som gjør sånne ting, spør hun vantro.

Politiet ber om tips

Andreassen sier politiet ikke har noen konkrete opplysninger om aktuelle gjerningsmenn i øyeblikket.

– Vi er interessert i tips om observasjoner, om noen har sett som har vært litt utenom det vanlige, det kan være alt fra personer til biler som ikke hører hjemme i de daglige rutinene i nabolaget, sier han.

Siden politiet fremdeles holder på med tekniske undersøkelser inne i huset har de ingen full oversikt over hva som er stjålet.

– Foreløpig er det sagt at sølvtøy, telefoner og gullsmykker er stjålet, sier Andreassen.

