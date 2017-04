Hund hoppet ut av bil i fart, ble hengende etter halsbåndet

Da hundeeieren kort tid etter å ha blitt etterlyst på Twitter meldte seg for politiet i Telemark, kom det fram at hunden selv hadde hoppet ut av bilen uten at eieren oppdaget det. Dyret ble hengende etter i halsbåndet, mens bilen fortsatte i høy fart.

– Hundeeier har forklart at hunden hoppet inn i bilen bak førersetet. Senere på turen hoppet den ut uten at fører merket det. Da døra ble smelt igjen, hang båndet fast, og hunden ble slept etter bilen, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen til Varden.

Politiet tror på forklaringen, den stemmer med observasjonen til vitnet som varslet politiet 17.43 søndag. Hunden har fått omfattende skader, siden farten var høy og bilen kjørte langt.

– Ifølge melder har bilen kjørt i 50–60 kilometer, sier Larsen.

– Det viktigste nå er at hunden får behandling, sier han.