Hvem av oss har den beste - og verste - jobbreisen?

Tusenvis av Akershus-folk må i årene som kommer over på sykkel og kollektiv, på vei til jobb i Oslo. Men hvordan er det å reise på denne måten i dag?

Fire dager på rad tester Aftenposten hvordan det er å pendle fra Asker, Nittedal, Lillestrøm og Ski. På buss, på tog, i bil og på sykkel.

Vi gjør det sammen med pendlere som kjenner sin strekning godt. Og vi gjør det med egne TV-team, slik at alle kan følge den store reisetesten på Aftenposten.no (ap.no) eller via Aftenpostens facebookside.

Jan Tomas Espedal

Hver dag kan du følge oss på et digitalt kart, og se hvem som ligger best an til å komme først til Oslo. Hver dag feller vi dommen over jobbreisen for én av strekningene.

Fire team reiser samtidig, med oppstart i minuttene rundt klokken 07.30.

Mandag reiser vi fra Asker, tirsdag fra Nittedal, onsdag fra Lillestrøm og torsdag fra Ski.

Det er reiseopplevelsen vi skal måle

Selvsagt håper hver av oss journalistene at akkurat vi kommer først frem, til Aftenposten i Akersgata 55.

Men langt viktigere: Vi måler den beste jobbreisen ut fra reisetid, punktlighet, komfort, antall bytter av transportmiddel, stressfaktorer, kort sagt reiseopplevelse.

For er det enklere å pendle fra Nittedal enn fra Follo? Har syklistene det bedre som kommer fra Asker og Bærum enn fra Lillestrøm? Hvor går det flest tog, hvor er det ledige seter på bussen, står man lenger i bilkø forbi Sandvika enn forbi Nordstrand? Hvem har den fineste utsikten underveis?

Morten Uglum

Derfor gjør vi dette nå

Årsakene til at det blir større press på kollektiv og sykkel er mange:

Oslo og Akershus skal vokse med hundretusenvis.

All vekst i persontransport i Oslo og Akershus skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

I praksis må kollektiv, sykkel og gange ta mer enn veksten.

Dagens byråd vil gjøre store deler av Oslo bilfritt, Bompenger vil øke kraftig, det blir større parkeringsbegrensninger, og det kan komme omfattende begrensninger for fossilt drevne biler.

E18, i slanket utgave, kan bli det siste store veiprosjektet inn mot Oslo. Det er samtidig et prosjekt i stor grad dominert av kollektiv og sykkel.

Akershus og Oslo er på lag hva angår bolig- og transportutbygging.

De har også Aftenposten på lag.

Før neste sommer skal en ny nasjonal transportplan for Norge vedtas. Bare tiltak til kollektiv, sykkel- og gange vil kreve 280 milliarder kroner i de ni største byområdene. Her er alt om forslaget.

En av oppgavene våre under den store reisetesten blir å fortelle myndighetene hvor jobbreisene må gjøres enklere, hvor det må fylles på med tog,

Og, gi folk råd om hvilke snarveier som finnes, hvor det er trygge sykkelstier, hvor de trafikale humpene finnes.

Over 200 inviterte oss med på sin jobbreise

Men vi skal gjøre mer. Vi skal by på massevis av historier fra pendlere som reiser på de utvalgte strekningene, og fra andre deler av Akershus, med buss, tog, bil, båt, sykkel, elsykkel, motorsykkel, sparksykkel, ski og joggesko!

Over 200 lesere inviterte oss med på sin jobbreise, da vi tidligere i uken ba om reisefølge.

Ut fra hvordan innbyggerne i Akershus fordeler seg var andelen fra Nittedal imponerende stor. Kollega Espen Hofoss, som sykler gjennom marka nettopp fra Nittedal, og som tirsdag skal følge pendler Freddy Løvseth, kunne hatt med seg et helt sykkellag.

Disse har gitt oss suveren hjelp allerede

Vi skal også by på et lite hav av faktaopplysninger om jobbreiser til Oslo. Også om klimaregnskapet for de ulike reisemåtene.

Her har Framtiden i våre hender har allerede gjort et miljøregnskap for oss, som vi underveis skal fortelle om.

For andre fakta har Akershus fylkeskommune og Ruter og NSB har gjort en kjempejobb for å finne frem til fakta og tall om hvordan vi pendler.

Vi avgjør - men er du enig i våre vurderinger?

På samme måte som da vi testet beste reisemåte mellom Oslo og Stockholm, og mellom Oslo og Kristiansand, blir det vi journalistene som kårer beste jobbreise.

Men slike opplevelser blir naturlig nok veldig subjektive, og kan fort bli avgjort av en signalfeil for toget, en trafikkulykke på veien eller en punktering med sykkel.

Uansett er det lov å være uenige i våre vurderinger. La oss få høre det i dagene som kommer! På aftenposten.no kan du fortelle oss om dine erfaringer med jobbreisen.

Mange velvillige pendlere synes vi burde prøve elbil, elsykkel og motorsykkel også. Det er ingen dårlig idé. Vi har valgt transportmidlene flest bruker, men vi kommer altså til å bringe historier om andre reisemåter. Vi kan garantere noen overraskelser her.

61 prosent av norske kvinner og menn har fortsatt bilen som favoritt. Men oslofolks favorittreisemåter skiller seg til de grader fra landsgjennomsnittet. Det kan du lese om her.