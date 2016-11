Aldri har det vært flere arenaer for å møte en kjæreste. Men antall single i Norge går ikke ned, skrev Aftenposten lørdag.

Michelle Christine Levy (24) er en av dem som sliter med å finne en match i mylderet av date-apper. Hun har datet over 100 menn de siste fire årene, men leter fortsatt.

Har det blitt for mange valg? Var dating enklere før? Aftenposten spurte leserne. Og fikk svar.

Ekte kjærlighet under oppseiling

Bergen 1976: Trygve Graff-Wang er 20 år og kadettaspirant ved Sjøkrigsskolen. Det nærmer seg ball. I Bergen denne helgen er også en ung kvinne fra Oslo. Hun skal også på ballet, men med en annen kavalér.

Ballet er lørdag. Trygve og Inger Ma møtes tilfeldig i byen dagen før. Det skjer noe mellom dem. Det ender med at hun vraker sitt opprinnelige følge til ballet.

– De var ikke kjærester, så hun dumpet ham ikke. Men han hadde kanskje forhåpninger, sier Trygve, som er blant dem som har delt sin historie i kortform i Aftenpostens innspillsfunksjon.

Hadde med bilde på perrongen

Det blir et ball med mye søt musikk. Da helgen er over, skilles de to nyforelskede. Inger Ma drar hjem til Oslo, men de avtalter å treffes igjen da han kommer hjem til jul.

Lille julaften for 40 år siden setter Trygve seg på Oslo-toget. På perrongen på Østbanen står Inger Ma med et bilde av ham i hånden. De har jo bare truffet hverandre én gang før. Hun vil være sikker på at hun kjente ham igjen.

– Og det gjorde hun, ler Trygve i dag.

Åtte dager senere, på nyttårsaften, forlover de seg. De rekker ikke gravere inn noe i ringene de setter på hverandres fingre.

1. nyttårsdag spør Inger Mas far sin yngste datter: Har du forlovet deg? I så fall med hvem?

– Det ble starten. Nå har vi to barn og to barnebarn. Vi har vært gift i 38 år og har hatt et topp ekteskap, sier Trygve Graff-Wang, som neppe tror nettdating hadde vært noe for ham om det hadde eksistert for 40 år siden. Men han synes det er et fint tilbud til single.

Scrabble og «the old fashioned way»

Men hvor bra fungerer det?

Oppfatningene er delt blant Aftenpostens lesere. Noen har funnet sine partnere via tjenester som sukker.no, mens Sofia (32) møtte sin kjæreste via Scrabble online!

Andre mener «gamlemåten» er bedre. Bjørg Hildrum Saltveit (25) skriver at hun nærmest hadde gitt opp å finne en kjæreste. Så møtte hun og en venninne to hyggelige karer på byen.

«Da vi skulle forlate dem for kvelden, sa vi bare «hadet» og gikk. Men jeg klarte ikke å la være å tenke at jeg ville vite mer om denne hyggelige og flotte fyren. Jeg bråsnur og springer tilbake, og spør om nummeret hans. The old fashion way, skriver hun.»

De utvekslet telefonnummer. Et par dager senere sendte hun ham en melding. De ble et par.

«Få nesen opp av telefonen»

Til Aftenposten sier Bjørg at hun har prøvd dating-apper, men ga opp ganske bort. Hun synes det ble «kleint».

– Det var ikke helt meg. Jeg mener man får et «fake» inntrykk av folk, sier hun, og legger til:

– Jeg er veldig glad for at vi møttes på den måten vi gjorde. Det føles mer ekte med tilfeldige møter. Folk tror jo ikke de skjer lenger, men det gjør de.

Bjørg og samboeren Eivind er beviset på det. Hun mener single på søken etter kjæreste må løfte nesen fra skjermen.

– Folk er så opptatt av telefonen at de ikke ser mennesker rundt seg lenger. Det er synd.

Bjørg avslutter derfor sitt innlegg med denne oppfordringen til single kvinner:

«Det finnes menn der ute for dere også! Dere må bare legge vekk mobilen og kikke rundt dere. Ikke vær redd for å være litt frampå dersom du ser en kjekk kar på gaten, utested, skole eller treningssenter. Du er nydelig og bra nok!»