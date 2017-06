Trodde du Ikea for alltid vil satse på gigantiske varehus langt utenfor de store byene?

Feil.

Pengene strømmer stadig inn til den svenske møbelgiganten. Men også Ikea merker presset fra netthandel og en galopperende teknologisk utvikling, Ikke minst i USA. Nå er de i gang med en rekke eksperimenter for å møte den nye virkeligheten.

I Norge og andre typiske «Ikea-land» har vi allerede sett mini-Ikea’er nærmere bysentrene. Det vil bli mange flere slike, kanskje i form av midlertidige «pop-ups».

Det blir en stor endring når selskapet fra neste år vil tillate at andre selger varene deres på nett, og ikke minst er de i gang med flere teknologiske nyskapninger.

– Vi vet godt at verden forandrer seg akkurat som kundenes forventninger. Derfor prøver vi nå å gjøre så mye forskjellig som overhodet mulig for å se hva som virker, sier Michael Valdsgaard, som er sjef for Ikeas digitale tranformasjon til CNN.

3D-møbler via app

I samarbeid med Apple er de i ferd med å utvikle en app som vil gjøre kundene i stand til å se Ikea-møblene i 3D i sitt eget hjem før de kjøper dem.

Appen skal etter planen lanseres i høst og vil ifølge Valdsgaard i første omgang inneholde 5–600 av Ikeas produkter, før tilbudet blir utvidet fortløpende.

Allerede siden februar har kunder i utvalgte varehus kunnet prøve ut en virtual-reality app, der de har kunnet teste hvordan Ikea-kjøkkenet fungerer i virkeligheten og til og med lage «virtuelle pannekaker».

– Å kjøpe et nytt kjøkken er en stor investering, og vi tror på virtual reality som et av flere verktøy for at kundene skal kunne realisere sine drømmer, sier Anders Grafstrøm i Ikeas kjøkkenteam til CNN.

Lag egen restaurantmat

Ikea har kastet seg på en bølge med midlertidige «pop up-butikker» og har allerede lansert flere titalls steder som skal markedsføre varer til soverom og kjøkken.

I London dukket deres «Dining club» pop-up restaurant opp i fjor høst. Der kunne folk komme inn og lage mat til vennene sine med Ikea-redskaper. I en annen butikk med soveromsmøbler kunne de som ville komme inn og spise frokost på sengen.

Spionerer på kundene hjemme

Men den som måtte ha ventet på egne Ikea-restauranter der man kan spise svenske kjøttboller i sentrum av verdens byer, må fortsatt ta turen til et Ikea-varehus. Ryktet blir kontant avvist av ledelsen.

Ingar Storfjell

Selskapet satser selvsagt digitalt. Men når de skal finne ut hvordan folk flest lever sine liv hjemme, bruker de stadig levende mennesker. Faktisk sender de ut 1000 «spioner» som flytter inni vanlige folks hjem fra New York til Shanghai og observerer dem fra morgen til kveld.

Og hva finner de ut? For eksempel viste rapporten fra 2015 at 35 prosent av kundene aldri spiser mat på kjøkkenet. Den informasjonen brukte selskapet til å utvikle møbler til å spise ved til andre rom i boligen, ifølge USA Today.

I tillegg til «spionobservasjonene» supplerer selskapet med spørreskjemaer fra opp til 12.000 personer av gangen for å vite mest mulig om kundenes ønsker og behov.