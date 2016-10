Influensaen kommer trolig til jul

– Det tar noen uker før vaksinen virker, sier avdelingsdirektør Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet til NTB.

I fjor var det flere i risikogruppene som vaksinerte seg mot sesonginfluensa. Det viser en ny spørreundersøkelse fra Statistisk sentralbyrå.

Få tar vaksine

Vaksinasjonsdekningen er fortsatt for lav. Bare drøyt én av ti vaksinerte seg i fjorårets sesong.

– Det er en liten økning fra i fjor, og det er gledelig. Selv om den ikke er stor, kan det tyde på at flere i risikogruppene ser nytten av å vaksinere seg mot den årlige influensaen, sier Karoline Bragstad, seniorforsker ved Folkehelseinstituttets avdeling for influensa.

Også blant ansatte i helsesektoren med pasientkontakt er vaksinedekningen lav, kun 12 prosent.

– Det er veldig lavt og burde vært høyere. De har dobbelt så høy risiko for smitte som resten av befolkningen, sier Bragstad.

Risiko for alvorlige komplikasjoner

Målsettingen til Verdens helseorganisasjon (WHO) er at tre av fire i risikogruppene vaksinerer seg. Nær 1,5 million mennesker i Norge har økt risiko for alvorlige komplikasjoner eller død som følge av influensasykdom. Årlig dør det i gjennomsnitt 900 personer som følge av alvorlig influensasykdom i Norge.

Størst risiko for død har eldre og personer i risikogruppene, blant dem folk med diabetes, kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdommer, lever- og nyresvikt og nedsatt immunforsvar.

