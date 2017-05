– Vi har som en regel at norske veier som ikke er forsvarlig å bruke blir stengt. Vi mener at Oslofjordtunnelen har et forsvarlig sikkerhetsnivå, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen til Aftenposten.

Han ledet en fyldig delegasjon fra Statens vegvesen som tirsdag ettermiddag deltok på et hastemøte med fylkesordførerne Anette M. Solli (H) fra Akershus og Roger Ryberg (Ap) fra Buskerud.

Også en rekke ordførere fra kommunene rundt Oslofjordtunnelen deltok.

Ettersom tunnelen er en del av en riksvei, kan hverken fylkene eller kommunene stille noen formelle krav til Veivesenet.

– Men det er viktig å få en gjennomgang av risikoen ved tunnelen i lys av at flere av ulykkene her har fellestrekk. Vi må vite om det avhenger av flaks og tilfeldigheter at det går bra, sier Solli.

Møtet handlet i all hovedsak om Veivesenets redegjørelser for brannen fredag og tidligere branner, og hvor vellykket brann- og redningsarbeidet var denne gang.

Veivesenets foreløpige svar: Gruppe ser på tiltak

Beskjeden tilbake fra Gustavsen på møtet, var at Veivesenet etablerer en gruppe som skal se på mulige sikkerhetstiltak. Gruppen har noen uker på seg mens tunnelen blir reparert etter brannen fredag.

– Og vi skal absolutt rådføre oss med fylkene i denne saken, sier han.

Etter det Aftenposten forstår ut fra samtaler med kilder, er det lite sannsynlig at tunnelen, når den er ferdig reparert, stenges for tungtransport.

Forbindelsen er svært viktig for varetransport i den nye regionen Viken, og i praksis vil de fleste lastebilene velge å kjøre om Oslo, om tunnelen stenges, ikke ta fergen Moss-Horten. Dette har med hvor lastebilene skal med varene å gjøre.

Mer tungtransport er ikke noe Oslo ønsker seg.

Oslofjordtunnelen er stengt gjennomsnittlig annenhver dag.

Men en tunnel i nærheten stenges enda oftere.

Sammen med Gustavsen fra Veivesenet, stilte blant andre regionveisjef Per Morten Lund og avdelingsdirektør for Akershus Nils Audun Karbø.

Søndag sa Karbø til Aftenposten at Veivesenet må vurdere permanent kontroll ved tunnelen, av tungtransport. Men som fylkesordfører Solli konstaterer, dette vil være veldig forsinkende for trafikken.

En annen mulighet, som var oppe på møtet tirsdag, er å ha brann- og redningstjeneste tettere på tunnelen enn i dag.

Hans O. Torgersen

Havarikommisjonen var ikke til stede på møtet, men har lagt ut en foreløpig rapport på sine hjemmesider.

Som Aftenposten skrev søndag, og som Havarikommisjonen bekreftet mandag, er motorhavari den sannsynlige årsaken til brannen i en tsjekkisk lastebil i Oslofjordtunnelen fredag.

Fakta: Her er Havarikommisjonens foreløpige rapport – derfor ble det mindre dramatikk denne gang Dette ble mandag lagt ut på Havarikommisjonens nettsider: «Statens havarikommisjon for transport (SHT) undersøker brannen i Oslofjordtunnelen 5. mai 2017. Foreløpige funn viser at det er flere likhetstrekk med den store brannen i 2011. SHT rykket ut til tunnelen på kvelden fredag 5. mai etter at varslet ble mottatt. Våre inspektører gikk inn i tunnelen så snart dette ble vurdert som sikkert. Hendelsesforløp, brannsted og kjøretøytype var lik tilsvarende brann i 2011. Det ble gjort funn som tyder på at motorhavari forårsaket også denne brannen. Dette vil bli fulgt opp videre i forundersøkelsen. Brannslukking og evakuering ser ut til å ha fungert ved denne brannen og skadeomfanget på trafikantene ble beskjedne. Installerte hjelpemidler og tilrettelagte evakueringsrom synes å ha bidratt til dette. SHT har merket seg at flere kjøretøyer kjørte inn i tunnelen også etter at denne ble stengt med lys og bom. SHT vil advare mot dette da det anses som kritisk for sikkerheten for de trafikantene det gjelder i tillegg til at det kompliserer evakueringsarbeidet og kan bidra til økt skadeomfang.

Bro eller tunnel – dette sier partiene

Før sommerferien skal Stortinget ta avgjørelser for ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029. Her seiler Oslofjordtunnelen opp som en sak det blir diskusjon om.

En kartlegging Aftenposten har gjort tilsier at det er lite trolig at det kommer en avgjørelse om bro eller tunnel før sommeren.

Bro er uansett kommet kort i planlegging. Det Stortinget kan gjøre er å avvise forslaget om å bruke et milliardbeløp til videre planlegging med tanke på bygging av nytt tunnelløp, slik Regjeringen og støttepartiene V og KrF har foreslår i NTP.

Aftenpostens runde med partiene på Stortinget viser at det er stor uenighet:

Søndag fastholdt Høyres Nikolai Astrup, leder for Transportkomiteen, overfor Aftenposten at ønsket om å få bygget et tunnelløp nummer to står fast.

Det samme sa han mandag, i det såkalte Buskerudtinget, der ni stortingsrepresentanter, fylkesutvalget og alle fylkets ordførere var samlet.

– Hovedbegrunnelsen for å gå for tunnel fremfor bro, er at dette vil gå raskere å bygge, mener Astrup.

Venstres Abid Q. Raja synes et forslag om å forby tungtransport i tunnelen frem til et nytt løp er på plass er fornuftig. Han er også kritisk til om tungtransportbransjen har trygge nok kjøretøyer.

Fakta: Dette er fordeler og ulemper ved bro og tunnel Med nytt tunnelløp kommer byggingen mye raskere i gang. Ifølge prosjektleder Anne-Grethe Nordahl tar det normalt to år fra beslutning gjøres til spaden kan stikkes i jorden.

Man tar vare på investeringen på 907 millioner kroner (2016-kroner) for selve byggingen av første tunnelløp.

Med to løp garanterer Nordahl 99 prosent «oppetid». Når man slipper motgående trafikk blir redningsaksjoner enklere. Ved større hendelser kan man stenge ett løp og kjøre all trafikk i det andre.

Regjeringen unngår voldsomme protester mot broprosjektet. De som har ropt høyest har langt på vei erklært at en bro Hurum-Håøya «vil ødelegge hele Indre Oslofjord», sjøliv, fugleliv og friluftsliv inkludert.

Aller viktigst, med to tunneler skal det lages mange rømningstunneler mellom de to løpene, så sikkerheten blir kraftig styrket.

Bygger man nytt tunnelløp – med tilnærmet samme stigning som dagens løp, er risikoen for nye branner og ulykker fortsatt til stede.

Mange bilister kvier seg for å kjøre i lange, undersjøiske tunneler.

Nytt tunnelløp er altså raskest å realisere. Men idet det står klart skal dagens tunnelløp gjennom en langvarig rehabilitering. Det vil gå en god del år før begge tunnelløp åpnes for trafikk.

Med bro reduseres brann- og ulykkesrisikoen kraftig.

Konsekvensene av en ulykke blir normalt også mye mindre dramatisk.

Flyten av trafikk vil være bedre. En bro vil også tåle, og trolig generere, mer trafikk.

En bro vil gjøre innhugg i friluftsområdet der den bygges. Ikke minst under byggeperioden

En bro er beregnet å koste mer enn nytt tunnelløp. Men likevel på sikt være mer samfunnsøkonomisk lønnsom enn tunnel.

Også SV vil ha tunnel – Ap vil ha mer utredning

KrFs Hans Petter Grøvan sier at partiet ikke konkludert på om bro eller tunnel er det beste.

– Det er viktigere for oss at avgjørelsen blir tatt på et faglig gjennomarbeidet grunnlag enn at den tas før sommeren, sier han.

Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen mener det ikke foreligger noe grunnlag for å ta beslutning om bro eller tunnel før sommeren. Han sier at det gjenstår viktige utredninger og kvalitetssikring av disse.

SVs Heikki Eidsvoll Holmås sier at partiet vil prioritere tunnel foran bro.

– Men vi må vurdere totaliteten i transportplanen før vi støtter byggingen nå, sier han.

Setter inn ferge frem til tunnelen gjenåpner

Ifølge NTB blir det satt opp passasjerferge over Oslofjorden mens tunnelen er stengt. Fergen vil gå mellom Drøbak og Sætre på Hurumsiden.