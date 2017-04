Mange på Østlandet fant fredag frem T-skjorter og solbriller. Etter helgen kan ullgenseren trolig finnes frem igjen.

– Søndagen blir klart best i sørøst, fastslår vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walløe hos Meteorologisk institutt.

Han varsler oppholdsvær med en god del sol og muligheter for temperaturer opp mot 15 grader i lavlandet på Sørlandet, Østlandet og de østlige fjelltraktene.

Men er du på hytta ved kysten, bør du finne deg et lunt sted. Der vil det nemlig blåse en liten kuling fra sørvest.

Også på høyfjellet kan det bli friskt med vindstyrke rundt liten kuling. I vestlige fjelltrakter blir det i tillegg nedbør i form av snø fra søndag kveld.

Slutt på kosen mandag

Men fra mandag er det trolig slutt på kosen også i øst. En kaldfront kommer inn fra nordvest, og temperaturen vil synke betraktelig. I fjellet vil det bli temperaturer ned mot ti minus.

– I tillegg blir det en del vind. Det blir nok både surt og kaldt, beklager Alsvik Walløe.

Han kan heller ikke love drømmeforhold utover i påskeuken.

– Tendensen er at det blir kaldere utover i uken og relativt kjølig til å være i midten i april, sier han, og har ikke et eneste lavtrykk i kikkerten å by på.

Samtidig presiserer han at mye kan skje, forholdene er nemlig ustabile.

– Folk bør følge ganske nøye med på værmeldingene. Været kan nemlig skifte fra dag til dag.

– Det høres egentlig ut som en treer på terningen?

– Ja, det gjør vel egentlig det.