Ingen funn av savnede menn i Hordaland - søket fortsetter

I Ulvik i Hardanger en 30 år gammel mann savnet, etter at han sist ble sett av en turgåer søndag.

Mannen ble meldt savnet av arbeidskolleger tirsdag, etter at han ikke kom på jobb.

Mens letingen etter ham pågikk med full styrke, kom det onsdag melding om en annen savnet mann i 40-årene ved Evanger.

Mannen i 40-årene, som er fra Litauen, ble sist sett tirsdag 6. september klokken 06.00. Han er savnet fra Brekkhus, 13 kilometer nord for Evanger, i Voss kommune, skriver Bergens Tidende.

Torsdag morgen melder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt at letingen fortsetter i dag.

– Jeg sitter nå og venter på tilbakemelding om vi får over politihelikopteret, og det får vi sannsynligvis. I går brukte vi både Sea King og et sivilt helikopter fra Airlift, sier operasjonsleder Morten Kronen til BT like før klokken 08 torsdag.

Funn av sandaler

Onsdag ettermiddag litt etter klokken 16 ble det funnet et par sandaler i terrenget i Brekkhusli, der altså en mann i 40-årene er savnet. Politiet utelukker ikke at disse kan tilhøre savnede.

– I området der fottøyet ble funnet er det så bratt at vi ønsker å bruke helikopter, sier Kronen.

Operasjonslederen sier politihelikopteret også kan bli brukt i Ulvik i løpet av torsdagen.

Håpet svinner for 30-åring

Avtroppende innsatsleder i Ulvik fra politiet, overbetjent Gisle Antun, sier håpet svinner for 30-åringen.

– For hver time og hvert minutt som går, reduseres sjansen. Men fylkeslegen har sagt at 30-åringen kan være i live, hvis det er slik at han ligger skadet i terrenget. Dette er basert på en vurdering av blant annet temperatur og vind i området, sier Antun.

De to savnede beskrives slik: