Ingen funn etter savnede etter Sørum-raset

Politiet på Romerike melder på Twitter at de har avsluttet letingen etter de tre savnede etter leirraset på Sørum torsdag. De har ikke gjort noen funn etter at de lørdag har gravd i massene med gravemaskiner.

Letingen vil fortsette på dagtid søndag.

Har identifisert hvem som er savnet

De savnede er en 43 år gammel mann fra Kaunas, en 27 år gammel mann fra Kedainiai og en 47-årig litauer der hjemsted ennå ikke er kjent.

Politiet bekrefter at til de pårørende til de antatt omkommede ble varslet fredag morgen.

Leirmassene fortsatt i bevegelse

Leirmassene etter skredet i Sørum har beveget seg over én kilometer forbi stedet der de tre litauerne ble tatt torsdag ettermiddag, skriver Romerikes blad.

– Vi har kommet cirka halvveis på det området vi foreløpig har planlagt å søke gjennom, og vil ta opp arbeidet når det blir lyst i morgen, opplyser stabssjef Hans Holmgrunn til rb.no.

– Dette er et meget stort område, og foreløpig har vi bare vært innom en svært begrenset del av dette. Vi har søkt på steder hvor vi for det første anser det å være forsvarlig, og for det andre der det kan være en viss mulighet for at de savnede kan være, sier stabssjefen.

400 meter bredt ras

Det var klokken 15.45 torsdag ettermiddag at politiet fikk melding om at et jordras hadde gått i Asakveien i Sørum kommune, i nærheten av en klatrepark.

Raset var 400 meter bredt og var nesten er 300 meter langt.

Seks skogsarbeidere som jobber på en gård i nærheten var i området og drev med skogsarbeid da raset gikk.

Tre av dem kom seg ut og meldte fra til politiet at de savnet tre kolleger.