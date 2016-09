Ingen løsning på sykehusstreiken

– Vi er overrasket over at Spekter sier nei til vårt forslag som både hadde sikret et kollektivt vern og en lengre planleggingshorisont, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

De siste dagene har det vært samtaler mellom Spekter og Akademikerne om mulige løsninger på streiken. I samtalene forslo Akademikerne en løsning som fagforbundet mener sikrer en kollektiv og forsvarlig arbeidstidsordning, og samtidig løser problemet med planleggingshorisont og uforutsette vakter for arbeidsgiversiden. Denne løsningen har Spekter avvist, opplyser Akademikerne i en pressemelding tirsdag kveld.

Tirsdag ble ytterligere 36 leger og psykologer ved sju sykehus tatt ut i streik. Dermed er 569 ansatte ved 13 sykehus omfattet av streiken, som startet 7. september.