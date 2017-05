Ingen nye rapporter om dataangrep: – Faren er ikke over

Virksomheter og enkeltpersoner i nærmere 100 land er blitt rammet av det massive WannaCry-angrepet. Ofrene har fått krav om å betale fra 300 dollar og oppover for å få tilgang til filer som er blitt låst av hackerne.

I helgen ble det opplyst at minst fire norske virksomheter så langt var berørt av angrepet.

Dette omfatter hotellkjeden Choice, billettsalget til flere norske fotballklubber og parkeringsselskapet Q-Park.

Fordi angrepet skjedde i helgen, fryktet man at mange virksomheter ville få en uventet overraskelse når de kom på jobb mandag og startet datamaskinene sine.

– Den bølgen vi fryktet skulle komme mandag morgen, har vi ikke sett noe til, sier Trond Øvstedal, informasjonssjef hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), til Aftenposten ved 11.30-tiden mandag.

– Moderne maskiner i Norge

Han forteller at de ikke er kjent med flere angrep enn i helgen.

– Det ser ut til at vi i Norge har moderne maskiner og oppdatert programvare, slik at vi går klar, sier han.

Kina er blant landene som er hardt rammet, hvor nærmere 30.000 institusjoner er angrepet.

Mark Schiefelbein / TT / NTB scanpix

Også britiske sykehus, Renault, Deutsche Bahn og en rekke russiske institusjoner er blant dem som mistet tilgang til datafiler.

Bakmennene har klart å utnytte seg av en svakhet i programvaren Windows fra Microsoft.

Flere norske fotballklubber er rammet av dataangrepet. Lørdag lå billettsalget nede på nettsidene til både Stabæk og Odd.

– Faren er ikke over

Til tross for at ingen flere virksomheter har meldt fra om at de er rammet, mener NSM det er for tidlig å slå fast at ingen flere er, eller vil bli, ofre for angrepet.

– Vi kan ikke si at faren er over. Det vi kan si hittil er at det ikke ble som vi fryktet. Vi er litt lettet, sier Øvstedal.

– Hvordan håndterer dere situasjonen videre?

– Det håndteres gjennom operasjonssenteret, som jobber pågående hele tiden. De går gjennom offentlige etater og gjennomgår brannmuren for å se om det er noen hull. Så langt har de ikke avdekket svakheter, sier han.

Aftenposten har mandag formiddag også vært i kontakt med NHO, Virke og Næringslivets sikkerhetsråd. De har ikke fått rapporter om flere angrep enn det som var kjent i helgen.