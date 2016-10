Ingen vet hvor mye norsk rusomsorg koster samfunnet

Det er over 50 år siden Kriminalpolitiet rullet opp, pågrep og fengslet en håndfull ungdommer bak hasjisj-fester som i lille Oslo var velkjente såvel blant norske langhårede ungdommer som blant utenlandske.

Men på få år vokste dette lille rusmiljøet til å bli en beryktet og beglodd del av bybildet i Oslo.

Helsemyndighetene gikk så langt som å kalle det en epidemi – narkotikabruken i enkelte ungdomsmiljøer.

Fra 20 millioner kroner

– Gi oss 20 millioner kroner, så kanskje vi kan demme opp for narkotikabølgen, sa Olav Hestenes i 1969, etter at høyesterettsadvokaten hadde vært involvert i flere av Norges aller første narkostraffesaker.

Blomsterbarna i Slottsparken ble på noen få år til et par hundre redningsløse «ungdomsnarkomane».

Til mange milliarder

Behovet for noen akuttmillioner til et lite ungdomsmiljø i 1969, har steget til en omfattende folkesykdom med behov for milliardopptrappinger.

Helseforetakene pålegges nå å øke antall ruspasienter mer enn de som får somatisk behandling.

I år og frem til 2020 skal det brukes 2,4 milliarder ekstra på rusfeltet.

Hvorfor klarer ikke Michelle å bli rusfri? Hun har forsøkt 15 ganger. Er det noe galt med norsk ruspolitikk?

16 prosent vekst på fire år

Men hvor høye er de offentlige utgiftene til rusmisbruk blitt? Det er det ingen som kan svare på.

Og da snakker vi ikke om det store samfunnsmessige rusregnskapet – med all lidelse og skade rusmidler og de rusavhengige påfører seg selv og sine nærmeste.

Vi ba Helsedirektoratet om hjelp til å finne totalutgiftene for behandling og rusomsorg.

Statens rusregning

– Vi har bare tall for spesialisthelsetjenesten. Disse tallene viser at disse kostnadene øker mer enn for øvrige tjenesteområder, totalt 16 prosent fra 2011-2015, opplyser kommunikasjonsansvarlig Finn Oluf Nyquist i direktoratet.

Han oppgir regningen staten og helseforetakenes hadde på såkalt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i fjor:

5.193.000.000 kroner

I år venter man at den gylde regel, der regjeringen tvinger helseregionene til å ha en større vekst for behandling av rusproblemer og psykisk helse enn for somatikk, gir en økning på rundt 185 mill. kroner for TSB.

Og med ekstrabevilgningene i Opptrappingsplanen, ser 2015-regnestykket foreløpig slik ut:

Kommunen, da?

Men det er fortsatt kun statens regning vi ser på. TSB er altså spesialisthelsetjenester på samme måte som somatisk behandling og psykisk helsevern.

Statens del av rusfeltet omfatter avrusning, akutt behandling, utredning, poliklinisk behandling og institusjonsopphold. Med i regnestykket er også den etter hvert omfattende legemiddelassisterte rehabiliteringen (LAR).

Men det er kommunen som har hovedansvar for at den enkelte ruspasient får utredning, diagnostisering og behandling.

Kommunene har også ansvar for oppfølging og ettervern, med bolig, arbeid og sosialstønad. Annet rusrelatert arbeid er forebygging, oppsøkende tjenester og støtte til pårørende. Større kommuner, som Oslo, har egne behandlingsinstitusjoner og ulike lavterskeltilbud.

Det kan være en utfordring å forstå det norske lappeteppet av ulike rusomsorgstiltak. Selv ikke SSB har oversikt over hvor omfattende kommunale helsetjenester er for rusmisbrukere.

– Det ikke helt enkelt å finne god informasjon om slikt arbeid i kommunene, da kommuneloven lovfester mange typer tjenester til hele befolkningen, ikke særskilte grupper, forklarer seniorrådgiver Borgny Vold ved Seksjon for helsestatistikk i Statistisk sentralbyrå.

SSB går nå igjennom de ulike tjenestene og rapporteringskodene for å klare å beregne ressursene rettet mot ulike brukergrupper. Men det er et langt lerret å bleke:

– Mye av rusomsorgen skal jo foregå i kommunene. Det er basistjenester, mens rehabilitering kan ofte være i skjæringspunkt til spesialisthelsetjenestene. Det er vanskelig å trekke grensene – og det kan variere fra kommune til kommune, sier Vold.

Heller ikke helsebyråkratene har oversikt.

– Kommunene har også omfattende rusarbeid, men det er ikke noen felles rapportering som gjør det mulig å tallfeste samlet i kroner og øre, opplyser Finn Oluf Nyquist i Helsedirektoratet.

Siden hverken SSB eller direktoratet har klart å sortere alle kommunale tjenester, yrkesgruppe og årsverk rettet mot rus-sektoren på en faglig og statistisk forsvarlig måte, har Aftenposten våget seg på å et overfladisk anslag. Ved å regne på rusutgiftene gjennom årsverk og ruspasienter i helseomsorgen, samt andel rusutgifter innenfor andre tjenesteområder, får vi et hint om rusomsorgen i 2016.

Fakta: Regnestykket: Helseårverk Samdata rapporterte for 2015 at det var 13.131 årsverk i kommunenes psykisk helse- og rusarbeid. Med en forsiktig arbeidskraftkostnad innen helse og sosial rundt 600 000 (litt over 2012-nivå), får vi totale lønnsutgifter på 7 878 600 000 kroner. Men siden de fleste kommunene rapporter felles for psykisk helse og rus, må man søke etter rusandelen. Hvis en legger fordelingene fra kommunenes BrukerPlan-kartlegging fra 2015 til grunn, var det ca. 28 000 brukere med rusproblem og ca. 39 000 brukere med psykisk helseproblem i Norge. Dette høyalternativet ville gitt en andel på 41.8 prosent og lønnsutgifter på snaut 3,3 milliarder kroner. I 2015 ble 72 prosent av årsverkene rapportert felles for psykisk helse og rus. 6 prosent – 771 årsverk for kun rus. Og 21 prosent – 2129 årsverk til psykisk helse. De fleste kommunene rapporterer dette i en fellesgruppe, mens noen få – 1 av 4 – fortsatt rapporterer separat rus og psykisk helse. Bruker vi disse separate tallene, får vi en rusandel på 26,59 prosent, som samsvarer med lønnsutgifter på knappe 2 milliarder kroner i forhold til antall årsverk. Det er ikke tilfeldig at rus og psykiatri rapporters sammen. Mellom 25–50 prosent av alle pasientene som til enhver tid får behandling i psykisk helsevern, har også et rusproblem. Direkte lønnsutgifter til rushelsetjenester kan da være sted mellom 2 og 3,3 milliarder kroner.

Fakta: Regnestykket: Barnevern, sosialhjelp og bolig I forbindelse med rusreformen i 2004 anslo Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) de direkte og indirekte utgiftene kommunene hadde knyttet til rus. Barnevern Basert på undersøkelser og forskning ble det beregnet at 11,6 prosent av barnevernsutgiftene var knyttet til rus. I 2015 var de totale brutto driftsutgiftene i det kommunale barnevernet 11,8 milliarder kroner. 11,6 prosent gir en årlig rusutgift på 1.37 milliarder. Sosialhjelp Det ble da også beregnet at sosialhjelpsutgifter knyttet til rusmisbruk var 23 prosent. I 2015 var de totale sosialhjelpsutgiftene 5,88 milliarder kroner. Det gir kommunene rusutgifter på 1.35 milliarder. Kommunale utgifter til bolig for rusavhengige. Det er mange kommunale årsverk innen booppfølging og boligtjenester. Noen av disse overlapper med rapporterte rus-stillinger, men ikke alle SSB har klart å identifisere 3 670 årsverk i bemannede boliger med målgruppe personer med psykiske lidelser/-vansker og/eller rusmiddelproblemer. For å unngå dobling, velger vi å se på rene driftsutgifter til boliger. I 2012:regnet SSB at 12 prosent av husstandene fikk tildelt bolig på grunn av rusmiddelmisbruk. Brutto driftsutgifter av kommunale boliger 2015: 6 350 071 475 kroner. 12 prosent= 0,76 milliarder. Andre rusutgifter Ideelle, frivillige og kommersielle virksomheter står også for helse- og omsorgstjenester til mennesker med rusmiddelproblemer. Også kommuner kjøper tjenester av disse gjennom anskaffelser og avtaler. I 2015 oppga rundt 40 prosent av kommunene at de kjøper tjenester i tillegg til sine egne tilbud. Staten gir tilskudd til ideelle og frivillige aktører som samarbeider med kommunen om institusjonsbaserte tilbud og aktivitetstilbud. Disse summene er med i det statlige regnestykket: 1370 mill. – barnevern

1350 mill. – sosialhjelp

760 mill. – bolig

Vil ikke verifisere

Aftenposten har fremlagt dette beregningen for fagmiljøet i Helsedirektoratet, som hverken vil bekrefte eller avfeie tallene.

– Anslaget på rundt 7 milliarder kroner i årlig i kommunale rusutgifter kan vi ikke verifisere. Vi har ikke data for kostnader til kommunale tjenester fordelt på den type sektorinndeling som vi har for spesialisthelsetjenesten, opplyser Nyquist.

Helsedirektoratet er likevel skeptiske til å fordele årsverk ut fra pasientandel.

– Brukerne mottar ulike mengde tjenester/bruker ulik mengde årsverksressurser, så en ren fordeling av total årsverksinnsats på henholdsvis andel brukere med rusproblem (med og uten psykisk helseproblem) og brukere med psykisk helseproblem blir feil.

Andre regnestykker

Per Annar Holm

Samfunnskostnader

Det er flere ganger vært forsøk å ta narkoregnskapet videre;: Hva er de samfunnsmessige kostnadene av rusmiddelbruk?

I 2008 beregnet Rokkansenteret i Bergen hva rusmisbruk koster samfunnet årllig: 18 milliarder kroner. Av dette «betaler» næringslivet 11,5 milliarder kroner (alkohol og narkotika i jobbsammenheng).

Milliardutgifter til lov og orden

Mange av de negative konsekvensene av rusmisbruk lar seg umulig beregne og omsette i kroner og øre, og forskere har vegret seg for slike beregninger.

Men en utgiftskategori er ofte hentet frem: kriminalitet og rettsvesen.

Det har vært vanlig å beregne størrelsen på lov- og ordensutgiftene ved å bruke andelen anmeldelser og brudd på narkotikalovgivningen. Den var i 2015 13 prosent.

Men professor på politihøgskolen Paul Lasson har vist til svenske undersøkelser der man mente narkotika sto for 6 prosent av politiets og påtalemyndighetens ressursbruk.

Med disse to modellene vil regnestykket for Norge tilsvare en årlig utgift på mellom 1,5 og 3 milliarder kroner til politi, domstol og fengselsvesen.

Men beregningen inkluderer kun narkotikasakene, ikke ordensmakten - og samfunnets - utgifter ved vinnings og voldskriminalitet begått i rus eller av rusavhengige.