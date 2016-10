Investor ga støtte i Monika-saken

Ola Thune gir i dag ut sin nye bok «Byen vest for loven – ukultur, maktspill og udugelighet i Bergen». Ifølge VG forteller Thune at Larsen ga økonomiske støtte til Monikas mor Kristina Sviglinskaja slik at hun kunne fortsette kampen om å få gjenopptatt den henlagte saken.

Dette skjedde like før jul i 2014. Thune skriver i boken at han hørte via andre at Larsen donerte store pengesummer til gode formål.

– Kanskje passet det ikke med imaget som kompromissløs forretningsmann, for han snakket aldri om det selv, skriver Thune.

Bergensmillionæren har selv vært etterforsket av politiet i mer enn ni år for påstått formue skjult i utlandet, men ble frifunnet i august i år. Larsen er også en av støttespillerne til Thunes bok.

I 2011 henla politiet i Hordaland dødsfallet til åtte år gamle Monika som et mulig selvdrap. Etter innsats fra Monikas mor og politivarsleren Robin Schaefer ble saken gjenopptatt i 2014, og Sviglinskajas ekssamboer Donatas Lukosevicius ble siktet i saken. Han ble i år dømt til 18 års forvaring. (©NTB)