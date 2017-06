Irans utenriksminister i kort møte med norsk presse: - Tror atomavtalen vil overleve

– Jeg har igjen hatt gleden av å ønske utenriksminister Zarif velkommen til Oslo, sa utenriksminister Børge Brende (H) under pressekonferansen mandag ettermiddag.

Også i år deltar Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif fra Iran på Oslo Forum. Omtrent 100 forskere, fredsmeglere og politikere fra en rekke land deltar - og altså Irans utenriksminister.

– Skam for Norge

Fullt så god var ikke stemningen utenfor Regjeringens representasjonsbolig. Vel 30 norsk-iranere hadde møtt opp for å vise sin avsky mot den iranske utenriksministerens besøk i Norge.

Monica Strømdahl

– Det er en skam for Norge at Zarif får besøke landet, sier Hajar Livary (58) som kom til Norge som flyktning fra Iran for 30 år siden. Mandag demonstrerte hun og andre eksil-iranere mot at Irans utenriksminister hadde samtaler med Norges utenriksminister.

De kritiserer Irans brudd på menneskerettigheter. Landet har sterkt begrenset ytringsfrihet, og bruker i følge Amnesty International brutale straffemetoder, som tortur, henging og steining.

Svarte på få spørsmål fra pressen

Brende sa mandag han og kollega Zarif hadde diskutert regionale utfordringer, ikke minst relatert til situasjonen i Syria og Irak. Dessuten var de innom presidentvalget som nylig ble avholdt i Iran.

Under lysekronen i Riddervoldsgate 2 svarte utenriksminister Zarif på noen få spørsmål som pressen fikk stilt i løpet av den 11 minutter lange seansen – om atomavtalen med 5+1-landene, forholdet til Qatar og de spede forsøkene på å finne en løsning på konflikten i Syria.

Utenriksdepartementets kommunikasjonssjef, Frode O. Andersen, sier at pressekonferansen ble såpass kort fordi Zarif måtte gå.

Monica Strømdahl

Tror atomavtalen overlever

Zarif understreket at han har god tro på at atomavtalen som i 2015 ble inngått mellom Iran og stormaktene i 5+1-gruppen, vil overleve, tross negative signaler fra den nye administrasjonen i USA.

– Dette er en multilateral avtale, ikke bare en avtale mellom USA og Iran, sa Zarif på pressekonferansen. Han forventer at alle parter forplikter seg til avtalen.

Børge Brende understreket:

– Vi har ingen grunn til å tro at Iran ikke oppfyller avtalen, snarere tvert om. I en tid med så mange utfordringer globalt, har den iranske avtalen vist at det er mulig å bli enig om noe som er så viktig, sa Brende.

Zarif la ikke skjul på at Iran står overfor alvorlige utfordringer som ekstremisme og vold i sitt område, både i Syria, Jemen og Irak. Qatar har havnet i åpen strid med flere naboland i Persiagulfen, men Zarif gjorde det klart at Iran har gode forbindelser med Qatar.

– Hvis våre qatarske naboer ber om hjelp fra Iran, vil Iran gi det.

Hvis du ikke er helt oppdatert på hvem som styrer i Iran nå, kan du oppdatere deg her.

Zarif sa også at Iran, Russland og Tyrkia må fortsette samarbeidet for å styrke Astana-prosessen for å få slutt på krigen i Syria.

Fordømmer besøket

I en pressemelding uttrykker Iranske Politiske Fanger for Fritt Iran (IPFFI) forbauselse og fordømmelse over at Brende opptrer sammen med Zarif på en pressekonferanse. «Det er stor forskjell mellom de diplomatiske møtene regimet har med sine falske smil til Vesten og de måtene folk blir behandlet på av presteregimet i Iran», skriver de.

UD hadde mandag kveld ingen kommentarer til kritikken mot Zarifs Norgesbesøk.

Irans ambassade ønsket mandag kveld ikke å kommentere anklagene fra eksiliranerne i Norge.