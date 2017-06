Jan Høiland er død

Jan Høilands søskenbarn, Veslemøy Wright, bekrefter overfor Aftenbladet at pop og jazz-sangeren Jan Høiland gikk bort onsdag kveld.

Hun sitter igjen med gode minner.

– Mitt søskenbarn var alltid i godt humør og han var et godt medmenneske. Da han var hjemme i Stavanger ble han til stadighet stoppet av folk som ville hilse og ikke minst takke ham, sier Wright.

Hun husker godt at Høiland traff Cliff Richard i London og ga ham sin kofte.

Anders Minge

– Da Richard kom til Stavanger for å ha konsert i kuppelhallen, var mitt søskenbarn personlig invitert, sier Wright.

Flyttet til Sverige

Jan Høiland hadde en tøff oppvekst i Nedre Holmegata i Stavanger med en mor som var gift fem ganger og en far som han sjelden traff. I 2014 var sangsjarmøren tilbake på turné i hjembyen og for å feire bursdagen sin.

På bursdagen lanserte han en ny cd med 12 låter fra 1920- og −30-tallet som han hadde jazzet opp og kalt «The Days of Wine and Roses».

I 1980 flyttet han til Harstad med kone og barn. Da kona døde reiste han videre til Eskilstuna og bosatte seg i nærheten av hans sønn.

Da Høiland var hjemom for tre år siden, hadde han konserter ved en rekke sykehjem, på Kvitsøy og Fogn, i Arkivet og hos Gaffel og Karaffel.

Mange hits

Høiland gikk tre og et halvt år i kokkelære på Hotel Atlantic, men sangkarrieren skjøt fart før han fikk tatt fagprøven og siden den gang livnærte han seg som artist.

Knut S. Vindfallet

– Hvor mange plater har du gitt ut, spurte Aftenbladet i forbindelse med intervjuet i anledning hans 75-årsdag.

– Har ikke peiling, men det er mange. Jeg hadde mange hits, den største slageren var nok Tio tusen røda roser som solgte over 65.000 singler, svarte han.

Videre fortalte Høiland om en tøff oppvekst i sentrum av Stavanger.

– Det var mye fattigdom, redsel, utrygghet, fyll og fest i min oppvekst. Det var også tøft på Våland skole der jeg gikk i sju år. Jeg skulle i det hele tatt ønske at livet mitt hadde startet annerledes, sa han.

Fire hjerteoperasjoner

Høiland debuterte i Bjergsted restaurant som 16-åring med MGM Band og Ansgar Ullenes. Konen traff han på en restaurantopptreden i Harstad.

Da Aftenbladet intervjuet Høiland i 2014, fortalte han også at han hadde vært gjennom fire hjerteoperasjoner og ett hjerneslag. Videre sa Høiland at han aksepterte at alt plutselig kunne være slutt.

Samtidig ønsket han å være ungdommelig både i sinn og bekledning.

– Jeg ønsker ikke å bli en gammel gubbe, sa han den gangen.

For Høiland var publikum den store kjærligheten.

- Det høres jo spinngale ut, men jeg har nesten hatt en vel så stor kjærlighet til publikum som til familien. Å gi publikum en god sangopplevelse er en fantastisk følelse, sa han i anledning sin 75-årsdag.