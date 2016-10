Jan kommer over to meter langt manetlignende beist i sjøen

– Hva i all verden? Noe slikt har jeg aldri sett før, sier Jan Hevrøy til Bergens Tidende.

Lørdag kom han over det som så ut som en gigantisk manet i Horgefjorden i Austevoll.

Sjødyret lå og breiet seg i solskinnet utenfor Troland oppdrettsanlegg.

– Kjente noe glassaktig

– Jeg skulle befare anlegget og tenkte først at det måtte være noen taustumper i sjøen, men da jeg tok neven ned i vannet, kjente jeg at det var noe glassaktig. Da skjønte jeg at dette måtte være en form for manet, sier Hevrøy, som er lokalitetsansvarlig for oppdrettsanlegget.

Han sier at spiralene man kan se på bildet var 10–15 centimeter i diameter, men at skapningen var et par meter lang.

– Veldig spesielt

– Dette var veldig spesielt. Jeg brente meg ikke da jeg tok i maneten, men har for sikkerhets skyld vasket hendene etterpå. Jeg tok vare på deler av «dyret» i en bøtte. Den har jeg nå overlatt til en forsker fra Havforskningsinstituttet.

Anders Jelmert ved Havforskningsinstituttet koblet seg raskt mot finneren av maneten da han fikk høre historien.

Lever i koloni

– Jeg er i Austevoll og drar inn for å få tak i bøtten med maneten, sier Salper.

Etter å ha sett skapningen konkluderte han med at det neppe er en manet.

– Det er høyst sannsynlig en salpe, et sekkedyr (tunikat). Disse kan leve som frittsvevende enkeltindivider, eller som i dette tilfellet, kjedet sammen.

Han omtaler sekkedyr som «forholdsvis nære slektninger» til manetene.