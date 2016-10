Jentepris til kvinnen som fortalte om Hemsedal-saken

Saken reiste en debatt om voldtektsofres rettssikkerhet. Voldum navnga på Facebook tre menn som først ble dømt, deretter frikjent, for å ha dopet og voldtatt henne på fest. De tre er senere dømt til å betale erstatning.

Dette er saken:

Derfor kunne voldtektssaken i Hemsedal ende med frifinnelse

Roses for personlig mot

Tusenvis av mennesker samlet seg i sommer i norske byer for å kreve bedre rettssikkerhet for kvinner som følge av saken.

Juryleder og tidligere justisminister Knut Storberget roser Voldum for hennes personlige mot, og for å utfordre holdninger om at kvinner selv er ansvarlig for overgrep de blir utsatt for.

– Vi kan snakke om et «før og etter Hemsedal-saken» i forhold til hvordan både vanlige folk – og rettsvesen forholder seg til voldtekt. Det betyr mye for arbeidet med å stoppe de holdninger som fører til overgrep, sier han.

Voldum sier hun føler seg beæret.

– Jeg er sikker på at mange er glade med meg i dag, nettopp fordi de vet hva dette handler om. Vi har en jobb å gjøre når det gjelder å forebygge de holdninger som fører til voldtekt. Nå håper jeg prisen kan bidra til at arbeid for å endre holdninger til voldtekt fortsetter, sier prismottakeren. (©NTB)