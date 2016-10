Jernbaneforbundet truer med å bryte med NSB

Til VG sier Jernbaneforbundet at dersom partene i togstreiken ikke kommer til enighet, bryter de samarbeidet med NSB i løpet av denne helgen.

Samarbeidet Jernbaneforbundet truer med å trekke seg ut av, er NSBs store omstillingsarbeid.

– Et brudd på samarbeid handler om at de ansatte trekker seg ut av dette arbeidet. Det vil forsinke prosessen. Et videre arbeid vil eventuelt foregå gjennom bedriftens styringsrett, noe som sjelden er en god løsning, sier Jernbaneforbundets leder Jane B. Sæthre.

Jernbaneforbundet er ikke i streik, men som følge av streiken, er rundt 50-60 medarbeidere permittert. Forbundet organiserer alle yrkesgrupper innen jernbaneområdet, bortsett fra lokomotivførerne,

Sætre sier det også for dem kan bli aktuelt å streike, og at det vil være neste skritt på veien om et samarbeidsbrudd ikke fører fram.

124 lokførere er nå i streik, og de siste ukene har nærmere 300 togavganger blitt innstilt hver dag som følge av streiken.

