Jubileumsår for kongeparet

I 2017 fyller både kong Harald og dronning Sonja 80 år. Det skal feires samlet 10. mai, i tillegg til flere private og offentlige markeringer.

Dronning Sonja og kong Harald har allerede deler av programmet klart. Ikke uventet blir det flere vintersportsaktiviteter for kong Harald. I begynnelsen av februar skal han til NM på ski på Lygna i Oppland, og kongefamilien skal som vanlig være til stede ved Holmenkollen Skifest i mars.

Det er også fødselsdager å feire. 12. februar blir prinsesse Astrid 85 år, og 21. februar runder lillebror kong Harald 80 år:

– Det er ikke sikkert hvordan prinsessen skal feires ennå. Kongen vil være bortreist på sin fødselsdag og feire privat. Det blir en samlet feiring for hans og dronningens 80-årsdager den 10. mai. Det blir regjeringens gave til dem, sier kommunikasjonssjef Marianne Hagen ved Slottet til NTB.

Kunststall

På dronning Sonjas fødselsdag den 4. juli skal hun innvie et nytt prosjekt i Dronningparken. Der skal midterste del av stallbygningen, som opprinnelig ble bygget for dronning Mauds hester, åpnes og få navnet Dronning Sonjas kunststall. Den skal bli en arena for kunst og kultur i regi av Åpent slott.

Både konge- og kronprinspar har hvert år en rekke faste oppgaver, som stats- og fylkesbesøk:

– Det planlegges for statsbesøk fra Island til Norge i mars, sier Hagen. I 2016 var kongeparet på jubileumsreise i flere kystfylker for å markere sine 25 år på tronen. I 2017 går jubileumsreisen til innlandet og utvalgte kommuner i Hedmark og Oppland.

– Kronprinsparets fylkestur blir til høsten, sier Hagen.

Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

Flere jubileer

Hvert år blir kongehuset invitert til en rekke jubileer. Neste år blir det blant annet markering av 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet, arrangert i Trondheim 6. februar i 1917. Hovedmarkeringen er lagt til samme sted, samme dato i 2017.

Finland skal gjennom hele året markere at det har vært uavhengig i 100 år. Den 1. juni skal kongeparet delta ved hovedfeiringen. For kronprinsparets del åpner året med deltagelse ved NHOs årskonferanse og Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos litt senere. På det mer private plan blir det nye tider når kronprinsesse Mette-Marits sønn Marius Borg Høiby flytter til USA, og prinsesse Ingrid Alexandra blir tenåring.

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Opp- og nedturer

Kongehuset legger bak seg et år med både opp- og nedturer. Jubileumsmarkeringene landet rundt ble en stor suksess, toppet med kong Haralds velkomsttale på den avsluttende hagefesten i Slottsparken i september. Hans oppsummering av hva Norge er, rørte svært mange og spredte seg utover landegrensene i sosiale medier og nettaviser.

Samtidig opplevde kongefamilien at prinsesse Märtha Louise og Ari Behn skilte lag. Gjennom hele året fikk kronprinsparet flere skudd for baugen i form av kritikk for pengebruk, ulovlig utleie av eiendommer på Skaugum og sammenblanding av roller, som da det ble kjent at kronprinsen eide Yara-aksjer mens han promoterte selskapet i utlandet.

I tillegg måtte kronprins Haakons prosjekt Global Dignity Norge legge inn årene av økonomiske årsaker.

(NTB)