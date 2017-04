PST oppgraderte søndag ettermiddag trusselnivået for terrorangrep i Norge som «sannsynlig» for de neste to månedene. Oppjusteringen kom etter at en 17 år gammel russisk statsborger med innvilget asyl i Norge ble pågrepet på Grønland med en sprengladning.

Roser tipser

Det var en tilfeldig forbipasserende, parkeringsvakten Fuas Bas, som varslet politiet om det han opplevde som mistenkelig. Nå blir han holdt frem som «forbilledlig» av justisminister Per-Willy Amundsen.

– De fleste vil forstå at politiet ikke kan være over alt hele tiden. Men folk flest bør være ekstra årvåkne, slik som han som varslet i går. Han opptrådte forbilledlig.

– Hva mener du folk skal være på utkikk etter?

– De skal ha det årvåkne blikket. Ser du noe mistenkelig, noe som fremstår som veldig spesielt og ute av kontekst, så si fra. Jeg tror de fleste skjønner det hvis de ser det.

På kne bak bil

Bas kom fra jobb og parkerte bilen på sin vanlige plass da han så det han mener var mistenkelig. Ifølge NRK fikk han øye på en ung mann som satt på kne bak en bil og holdt på å pakke inn noe.

Han tok da kontakt med en politipatrulje han så i nærheten og viste dem hvordan de kunne avskjære den unge mannen, som hadde flyttet seg etter at han så at Bas hadde fått øye på ham.

Selv gikk han inn på en kafé i nærheten, men så at politiet pågrep gutten.

Ber folk være årvåkne

Også PST-sjef Benedicte Bjørnland tipseren og understreker at 17-åringen ble pågrepet utelukkende på grunn av dette tipset.

– Derfor kan ikke oppfordringene om å være årvåkne understrekes ofte nok, sier Bjørnland.

– Har god beredskap

– Men Amundsen, PST mener det er sannsynlig med et terrorangrep. Hva innebærer det?

– At sannsynligheten for et terroranslag fra ekstreme islamister på norsk jord er økt fra mulig til sannsynlig.

– Det høres skremmende ut. Hvordan skal nordmenn flest forholde seg til dette?

– Jeg har stor forståelse for at folk synes dette virker dramatisk og blir urolige. Men det man skal vite, er at vi har gode systemer for å håndtere situasjoner som dette og en svært god beredskap. Politiet har aldri vært bedre rustet for å håndtere slike situasjoner.

– Ikke oversikt over alle

– Mange vil vel heller mene at det er urovekkende at 17-åringen var kjent av PST, samtidig var det en tilfeldig borger som varslet politiet om at han oppførte seg mistenkelig?

– At han var kjent for PST viser at vi har god etterretning rundt radikalisering. Men vi kan aldri forvente at vi har oversikt over alle til enhver tid. Det lar seg ikke gjøre i praksis. Men allerede fredag innførte vi jo midlertidig bevæpning på utvalgte steder og generelt økt patruljering.

– Ikke la terroristene definere oss

– Er det noe folk bør unngå i denne situasjonen?

– Vi er et åpent demokratisk samfunn og kan være sårbare på enkelte områder. Men vi er ikke i en ekstremsituasjon og skal ikke gå rundt og kjenne på frykt. Det er en større sannsynlighet for et angrep, men vi skal aldri la terroristene få definere oss. Det er nettopp det de ønsker å oppnå.

Britisk politi har avverget 13 terrorangrep, bl.a. på grunn av tips fra publikum.

– Hvor nær var vi et terrorangrep, slik du bedømmer det?

– Det er en spekulasjon jeg ikke vil gå inn på. Men jeg registrerer at kombinasjonen av publikums evne til observasjon og politiets raske respons gjorde at systemene fungerte.

– Hvor alvorlig ser du på situasjonen?

– Det er svært alvorlig i seg selv at vi er der at trusselvurderingen er hevet. Men nettopp derfor settes det inn ekstra tiltak for å håndterer situasjonen. Terroristene ønsker å utfordre våre verdier og levesett, men det vil de ikke klare.

– Ekstreme islamister

– Hvor kommer den største terrortrusselen fra nå?

– Åpenbart fra ekstreme islamister. Så er det ikke min oppgave å definere på hvilken måte denne trusselen kan vise seg. Det er en vurdering PST gjør.

– Er du mer urolig enn før denne helgen?

– Jeg vil ikke karakterisere egne følelser. Men disse hendelsene, og denne typen trusselvurdering fra PST skjerper blikket vårt. Og folk flest skal tenke at de har et legitimt grunnlag for økt aktsomhet.