Justisministeren: Gjerningsmann i Stockholm er et feigt monster

– De skal aldri lykkes i å ramme våre verdier og vårt levesett. Vi står urokkelig på at terroren aldri skal definere oss, sier justisministeren fredag kveld.

Han sier at ofrene og deres etterlatte er i hans tanker.

– Det svenske folket skal vite at Norge står sammen med dem i sorgen og i kampen mot terror. I dag føler vi med Sverige, slår Amundsen fast.

Statsråden og regjeringen holdes løpende oppdatert om situasjonen.

Justisdepartementet påpeker at PST ikke har endret sin vurdering av terrortrusselbildet mot Norge, og at det per nå ikke er noen holdepunkter som knytter hendelsen i Sverige til Norge.