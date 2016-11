Justisministeren bekymret over store mørketall etter avdekking av pedofili-nettverk

Søndag ettermiddag kom nyheten om at bergenspolitiet har avdekket et omfattende pedofilt nettverk som involverer 51 personer. Saken omtales av politiet som en av de største noensinne.

– Jeg har vært kjent med at Vest politidistrikt har drevet med en stor etterforskning av denne typen en god stund, sier justisminister Anders Anundsen (Frp), men vil ikke datofeste dette.

Han ønsker heller ikke å kommentere sakens innhold eller om hvorvidt han har vært informert om at det blant andre er to politikere blant involverte. Ifølge NRK er det snakk om en Ap- og en Frp-politiker.

– Jeg kan ikke kommentere konkrete sider av etterforskningen. Jeg kan heller ikke kommentere innholdet annet enn at det er veldig alvorlig, sier Anundsen.

Han understreker at flere sakene fortsatt er under etterforskning.

Justisministeren mener det er tillitvekkende at politiet har kompetanse til å gjennomføre så omfattende etterforskning på det mørket nettet.

– Det er viktig at ofrene kan føle seg trygge på at de kan få hjelp. Dette området er veldig tabubelagt, men vi at ser at antall anmeldelser øker kraftig. Det tror jeg skyldes større tillit til politiet, sier Anundsen.

Han viser til store mørketall når det gjelder overgrep mot barn, og at beslagene i denne saken tegner et svært alvorlig bilde.