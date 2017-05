Kan bli delvis åpen behandling av terrorrapport

– En åpen del fordi det er nødvendig å få belyst disse sakene i offentligheten. Men også en lukket del for at vi skal være sikre på at Stortingets plenum kjenner til alle de alvorlige detaljene i saken, sier kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Martin Kolberg (Ap) til NTB, like etter at komiteen avsluttet høringen om terrorsikring mandag.

– Dette er ikke bare en politisk sak alene. Dette handler jo om befolkningens sikkerhet i krise og i vanskelige tider. Det er klart at det er det som er sakens anliggende, sier han.

Bakgrunnen for den lukkede høringen i komiteen mandag er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring. Kolberg mener høringen var helt nødvendig.

– Det er ingenting i denne lukkede høringen som viser til at Riksrevisjonens rapport var feil. Det understreker på mange måter alvoret i saken, sier Kolberg, som ikke vil kommentere om saken er blitt mer alvorlig.

– Godt belyst

Ifølge Riksrevisjonens rapport fra 2015, er verken Forsvaret eller politiet, sammen eller hver for seg, i stand til tilstrekkelig å beskytte kritisk infrastruktur, som vann- og strømforsyning eller viktige bygninger, ved terrorangrep og sabotasje.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) var med i siste delen av høringen.

Kolberg vil ikke kommentere om de er mer utsatte etter høringen, men understreker til NTB at han mener saken nå er «godt belyst».

– Sikkerheten er bedre enn før

Både Søreide og Amundsen mener begge at det var nødvendig med lukket høring for å kunne dele gradert informasjon.

– Jeg tror det er nyttig at Stortinget får den graderte versjonen av objektsikringen. Da kan man være mer konkret. Det er nyttig for oss og komiteen at vi også får delt de mer eksakte og presise tilstandene når det gjelder objektsikring i Norge, sier Amundsen til NTB.

De viser begge to til at det er gjort betydelige forbedringer siden Riksrevisjonens rapport, som blant annet konkluderte med at samarbeidet mellom Forsvaret og politiet ikke var godt nok.

– Regjeringen har også i årene etter 2015 prioritert og styrket samarbeidet mellom politi og forsvar. Både justisministeren, forsvarssjefen, politidirektøren, og heimevernssjefen forteller om et godt samarbeid på alle nivåer, svarer Søreide til NTB.

Også Kolberg mener sikkerhetssituasjonen trolig har endret seg siden 2015.

– Ja, det tillater jeg meg å svare ja på. Det påstås i alle fall. Så kan spørsmålet være hvorfor var det sånn som det var i 2015, avslutter han.