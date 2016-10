Kanonvær i høstferien

– Det blir mye fint vært på østlandet og Sørlandet de kommende dagene. Sol med fine dagtemperaturer, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

Høstferien er i gang med knallvær for mange, og de som er så heldige å ha fri, kan glede seg over fint vært fram til torsdag. Gislefoss melder om 12- 13 grader på dagen, litt avhengig av lokale vindforhold. De fleste fylker har høstferie i uke 40,men noen kan glede seg til skole-og jobbfri uken etter.

Vidar Knai

– Men temperaturen er på vei ned, og det kan bli nattefrost både på fjellet og i innlandet, sier Gislefoss.

Han forteller om samme værprognose for dem som setter kursen mot Sørlandet eller vestlandet. For Trøndelag og Nord-Norge er det litt mer usikkert, men mye tyder på at høytrykket på østlandet etter hvert beveger seg nordover.

Det er mange som skal til fjells, og Vegvesenet råder folk som skal kjøre bil over høyfjellsovergangene i Sør-Norge, til å legge om til vinterdekk.

Hvor lenge finværet blir på østlandet, er noe usikkert. Men mye tyde rpå at du kan regne med regn neste helg.