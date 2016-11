Kåre Willoch vil ha ny gransking av Kielland-ulykken

– En ny undersøkelse vil være veldig interessant. Det er for sent å stille noen til ansvar. Men en klargjøring av hva som skjedde og hvordan saken ble behandlet, vil redusere sjansen for at det samme skjer igjen, sier Kåre Willoch til Stavanger Aftenblad.

Avisen har fått innsyn i dokumenter og avtaler som ikke er offentliggjort i Norge, og har tidligere skrevet at norske aktører hadde mer ansvar for ulykken enn de hittil har innrømmet. En fransk granskingsrapport viste at plattformen var brukt feil og ble slitt i stykker.

Willoch sier den franske granskingsrapporten om «Kielland», som kom i 1985, fikk lite oppmerksomhet i Norge, og sier den ble oppfattet som et fransk partsinnlegg. Han er forbauset over hemmeligholdet.

– Det kan være mange grunner til å holde noe hemmelige, for eksempel økonomiske næringsinteresser. Men det er aldri akseptabelt at opplysninger holdes hemmelig hvis andre kan lære av feilene som ble gjort eller det kunne hatt betydning for erstatningsutbetalingene for de etterlatte, sier Willoch.

123 oljearbeidere mistet livet da boreplattformen Alexander L. Kielland kantret 27. mars 1980.

Sigurdsøn, Bjørn