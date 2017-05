Ken Andersen hedret for terrorkamp i Kabul

– Å kunne stå her ute og få utmerkelsen Krigskorset gjør meg veldig ydmyk, sier Andersen til NTB etter seremonien.

Krigskorset er Norges høyeste utmerkelse, og det var kong Harald som sto for overrekkelsen av medaljen under en seremoni på Akershus festning i Oslo mandag.

Også en rekke andre Afghanistan-veteraner ble hedret mandag i en lukket seremoni.

Samtidig mottok elleve andre personer medalje for sin innsats i Goražde i Bosnia i 1995. Fire av dem fikk Forsvarets innsatsmedalje med rosett, mens de øvrige syv fikk Forsvarets innsatsmedalje.

– Da var det to generasjoner som sto her ute sammen på plassen. Det var veldig kjekt, sier Andersen.

Fakta: Medaljemottakere Disse mottok medaljer under seremonien på Akershus festning i Oslo 8. mai: Ken Andersen - Krigskorset med sverd Erja Maritta Aleksandersen (Oslo) - Forsvarets innsatsmedalje med rosett Tore Tofte (Levanger) - Forsvarets innsatsmedalje med rosett Ole Jakob Sørensen (Bergen) - Forsvarets innsatsmedalje med rosett Christel Hustoft (Trondheim) - Forsvarets innsatsmedalje med rosett Grete Ellefsplass Olssen (Furnes) - Forsvarets innsatsmedalje Eva Julie Gjersvik (Sande i Vestfold) - Forsvarets innsatsmedalje Terje Wadahl (Elverum) - Forsvarets innsatsmedalje Jannicke Falch-Meier (Gressvik) - Forsvarets innsatsmedalje Eirik Holmstrøm (Tyskland) - Forsvarets innsatsmedalje Kåre Roald Brandt (Svolvær) - Forsvarets innsatsmedalje Lars Sæterbø (Askim) - Forsvarets innsatsmedalje

«Krevende og farlig»

Ken Andersen hedres for sin innsats som en del av Marinejegerkommandoen under to terrorangrep i Afghanistans hovedstad Kabul i 2015.

– Under ekstremt krevende og farlige omstendigheter deltok han i striden med ekstraordinært mot. Med fare for eget liv bidro han til å frigi gisler og uskadeliggjøre terrorister. Andersens fremragende ledelse og innsats reddet med stor sannsynlighet et stort antall sivile liv, heter det i begrunnelsen.

Andersens innsats er i tråd med de ypperste tradisjoner for militært lederskap og mot, ifølge forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Dette er en fortjent anerkjennelse av den fremragende innsatsen Andersen og norske soldater gjør i internasjonale operasjoner, og i krevende situasjoner, sa hun da tildelingen ble kjent.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er fortsatt svært utfordrende. Det internasjonale nærværet er de siste årene trappet kraftig ned, og afghanske soldater har overtatt stadig mer av ansvaret for sikkerheten. Andersen og hans kolleger gir afghanske spesialstyrker bistand og opplæring.

Fakta: Krigskorset med sverd ​​​Krigskorset med sverd er Norges høyeste utmerkelse. Utmerkelsen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile, som under krig eller væpnet konflikt på en særlig fremragende måte har utmerket seg med personlig tapperhet eller ved ledelse av avdeling eller fartøy under kamp. ​ Ken Andersen mottar utmerkelsen for sin innsats under to terrorangrep i Kabul: Et angrep på et hotell 13. mai 2015 og angrepet mot boligen til en tidligere guvernør 5.-6. oktober 2015. Andersen jobber i Marinejegerkommandoen og har flere utenlandsoppdrag bak seg. Han har tjenestegjort i Resolute Support Mission i Kabul siden våren 2015. I oppdraget veileder og underviser norske spesialstyrker de afghanske sikkerhetsstyrkene, Crisis Response Unit (CRU). Kilde: Forsvaret

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Veterandag

Samtidig med at frigjøringen fra Nazi-Tyskland markeres 8. mai, brukes dagen til å hedre norske veteraner og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner.

– I dag feirer vi friheten og de verdiene vår nasjon er tuftet på. Det er vår oppgave å forvalte dem. Det er vårt ansvar å forsvare dem. Og det er vår plikt å kjempe for dem om vi må. Slik våre soldater har gjort. Og gjør hver eneste dag, sa statsminister Erna Solberg (H) i sin tale.

Etter andre verdenskrig har over 100.000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre ulike internasjonale operasjoner i over 40 land.

– I år hedrer vi spesielt de 50.000 norske soldatene fra Tysklandsbrigaden. For 70 år siden reiste de første ned. Til et utbombet land. Og et krigstrøtt folk. Ikke for å vinne krigen, men for å sikre freden, sa Solberg.

Tidligere forsvars- og utenriksminister Thorvald Stoltenberg fremholdt at Tysklandsbrigaden, som han selv deltok i, banet vei for andre som senere skulle ut i utenlandsoperasjoner.