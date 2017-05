Kjenner du deg igjen i Kristoffer Joners "familielykke"?

Gine Therese Grønner har laget kortfilm om det sammen med eks-samboer Kristoffer Joner og datteren Tea Grønner Joner (13).

Den et minutt lange kortfilmen viser hva som egentlig skjer før bilder av lykkelige familier finner veien ut i sosiale medier.

– Den er jo skikkelig tatt på kornet. Jeg likte manuset med en gang, og da var det lett å gjøre som den eks-familien vi er, forteller Kristoffer Joner.

Skjermdump fra filmen.

Bunad, røyk og alkohol

Filmen viser han og eks-samboeren som haster ut dørene på vei til 17. mai-feiring med en 17.mai-hatende tenåringsdatter på slep.

– Bunad og røyk ser bare ikke bra ut, klager Joners rollefigur i filmen.

– Du stinker alkohol, smeller Grønner.

– Må jeg gå i dette stygge bunadsdritte, knurrer datteren.

Etter krangling i absolutt alle ledd poster mor bilde av den "lykkelige" familien sammen med teksten "Topp stemning i dag!

Latterlig innspilling

– Filmen har et opplagt budskap. Det er raskere å se filmen på ett minutt enn at jeg forklarer det, ler Gine Therese Grønner.

Hun innrømmer lett at hun kjente seg godt igjen da hun laget filmen.

På under et døgn er filmen sett av over 17.000.

– Dette er så bra. Det er tydelig at den har truffet noe hos folk, sier Grønner.

Tidligere samboere

Gine Therese Grønner og Kristoffer Joner var samboere frem til 2010.

Filmen ble laget i forbindelse med en avslutning på Vestnorsk filmsenter. Stikkordet for oppgaven var krampe.

Det ble til filmen "Krampaktig".

– Jeg sendte manuset til Kristoffer for å få hans mening. Tre timer senere satt han på flyet til Bergen. Neste morgen koste vi oss med dårlig stemning. Det er sjelden jeg har sett fotografen le så godt, flirer Grønner.

Flere filmer sammen

Det samme sier Joner.

– Vi lo godt da vi laget den. Det var en lett jobb for å si det sånn, ler Joner.

Det er ikke første gang Joner spiller inn film sammen med datteren Tèa Grønner Joner. I 2014 spilte de sammen i kortfilmen "Stress".

Regissør Grønner har også tidligere filmet datteren, blant annet i kortfilmen "Redo".