Kjøpte tre deler på finn.no - bygget ulovlige automatvåpen

AR-15 er blant de 1000 våpnene som er beslaglagt av politiet i Grenland under etterforskningen av en sak der 32 personer er mistenkt for brudd på våpenloven og for å ha solgt ulovlige, uregistrerte våpen til blant andre kriminelle.

Det spesielle med disse halvautomatiske riflene er at de ifølge politiet er satt sammen av deler som er kjøpt på finn.no.

AR-15 er den sivile, halvautomatiske utgaven av automatgeværet som har vært amerikanske soldaters standardvåpen siden 1967: M-16.

I dag er M-16 i bruk 15 NATO-land, mens AR-15 er det vanligste våpenet brukt ved skoleskytinger i USA de siste tiårene.

Ifølge våpenforskriften er det tillatt å eie AR-15 til øvelses- og konkurranseskyting i Norge, forutsatt at våpenet ikke kan avfyre helautomatisk ild. Men det er naturlig nok ikke tillatt å omsette slike våpen på denne måten.

– Hagler og salongrifler er én ting; her snakker vi om våpen med høy kapasitet som er kjøpt i tre deler på finn.no. Så er det bare å sette dem sammen til et funksjonelt våpen. Det er skremmende at delene er til salgs på det åpne markedet, sier etterforskningsleder Tore Skjellaug ved Sørøst politidistrikt i Telemark.

Krever ikke våpenkort

Ansvarlig for forbrukertrygghet i Finn.no, Geir Petter Gjefsen, er ikke overrasket.

– Når det selges våpen på finn.no, så er jeg ikke overrasket over at folk også selger og kjøper våpendeler. Hadde dette vært regulert av norske myndigheter, måtte vi selvsagt ha forholdt oss til det. Men når det ikke er lovregulert, er det vanskelig for oss å gripe inn, sier Gjefsen.

– Krever dere våpenkort for at funksjonelle våpen skal selges på nettstedet?

– Før krevde vi det, men siden vi ikke har noe våpenregister å slå opp i, droppet vi det.

Ansatte i Forsvaret mistenkt i saken

Opprullingen av det som kan være Norges største beslag av uregistrerte og ulovlige våpen fortsetter, og senest i forrige uke ble det gjort nye beslag av et større antall våpen på Østlandet.

Saken begynte å rulle i juni i fjor, da politiet ransaket huset til en 37-åring i Porsgrunn. Kort tid etter ble en 50 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet for inntil fire uker.

Skjult på flere steder mannen disponerte fant de store mengder våpen, ammunisjon og sprengstoff. Siden har politiet gjort store beslag på Ringerike og i flere andre politidistrikter over hele landet.

To uavhengige politikilder bekrefter at saken har sterke bånd til Forsvaret. Tre av de siktede skal inntil nylig ha vært ansatt i Forsvaret, blant dem er det offiserer.

– Vi snakker om et miljø som er godt over middels våpeninteressert, og som ser på det som en beredskap å ha tilgang på en betydelige mengde tunge våpen, håndgranater og sprengstoff, sier en sentral kilde.

Aktivt våpenmiljø

Fem-seks av de siktede kommer fra Telemark.

– Flere av dem har bakgrunn fra Forsvaret, HV eller er reservebefal, sier etterforskningsleder Tore Skjellaug ved Sørøst politidistrikt i Telemark.

Ifølge Skjellaug drev flere av dem med dynamisk sportsskyting. Der bruker man et tungt våpen slik at man med presisjon, kraft og hurtighet kan skyte på poenggivende skiver over kortest mulig tid.

I Telemark er det Vestmar Praktiske Skytelag som driver med dynamisk sportsskyting. Leder Jørgen Paus vil ikke kommentere om han er kjent med at noen av hans medlemmer er siktet i våpensaken.

Generalsekretær Jørgen Berggrav i Norske Reserveoffiserers forbund (NROF) sier de har strenge regler for medlemmenes anskaffelse og bruk av våpen:

– Jeg kjenner ikke til at noen av våre medlemmer er innblandet i denne saken. Vi har nesten 7000 medlemmer med bakgrunn fra Forsvaret, og mange av dem vedlikeholder sine kunnskaper ved å trene på dynamisk sportsskyting. Det å eie våpen av denne typen er strengt regulert, og man må ha våpenkort fra politiet, sier Berggrav.

– Skulle ønsket at Forsvaret hadde bedre kontroll

Aftenposten er kjent med at det i beslagene finnes store mengder våpen som har forsvunnet fra Forsvaret.

Mange av våpnene er sjekket ut som destruerte eller tilintetgjort, det som i Forsvaret kalles «kannibalisert». Likevel har hele eller deler av flere av våpenene forsvunnet, for nå å dukke opp i politiets beslag.

– Vi skulle nok ønsket at Forsvaret hadde hatt bedre kontroll. Mange av de våpnene vi nå har funnet forsvant for flere tiår siden. Mye har skjedd med Forsvarets egne kontrollrutiner etter at HV-soldater og reserveoffiserer måtte levere inn våpnene sine, sier etterforskningsleder Skjellaug.

Forsvaret: – Ingen kommentar

Aftenposten har spurt Forsvaret om de har hatt for dårlig oversikt og kontroll, og hva de synes om at tidligere offiserer har bygget opp ulovlige våpenlagre hjemme.

Slik svarer pressevakt og oberst Sven Halvorsen:

– Dette er en sak som etterforskes av politiet. Ut over det har vi ingen kommentar.

Krever strengere våpenlover

Politiinspektør for felles kriminalitet i Sør-Øst politidistrikt, Skule Worpvik, sier til Varden (bak betalingsmur) at de ønsker å se på importregler, politiets rolle, forsvarets rolle og regelverket generelt:

– Disse aksjonene kan være med og påvirke lovgivningen. Vi ønsker å se på ulike sider av våpenhåndteringen i Norge, sier Worpvik til avisen, og peker på at man ønsker innstramninger.