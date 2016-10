Klovn med sag skremte skolegutt i Oslo

En klovn med sag jaget en skolegutt på vei hjem fra skolen i Oslo torsdag.

Gutten skal ha møtt klovnen like ved Haugen skole på Høybråten.

– Klovnen skal ha hatt en sag og truet gutten før han kjørte fra stedet på motorsykkel, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB.

Gutten skal ha blitt skremt og løpt hjemover. Under flukten har gutten falt flere ganger og slått seg. Guttens far meldte fra til politiet klokken 15.45.

Ved 16.30-tiden var politiet hjemme hos gutten å få klarhet i hvordan disse truslene har vært utført.

– Det gutten har fortalt sin far, er at han følte seg truet av personen som skal ha vært delvis kledd som en klovn, sier Pedersen.

Hendelsen på Høybråten føyer seg inn i en etter hvert lang rekke med lite morsomme klovner som skremmer og angriper rundt om i landet.

Skremte barn

Tidligere denne uken slo en klovn med hockeykølle etter en bil på Nes på Romerike. Klovnen viste seg å være en 13 år gammel gutt – venner av gutten filmet det hele. I bilen satt blant annet to skremte barn.

Onsdag fikk politiet i Vestfold melding om personer iført klovnemaske og kniv som løp etter en person ved Bugården i Sandefjord.

Også i Fredrikstad, Lillesand, Bodø, Eidsvåg og Tønsberg er det denne uken meldt om skremmende klovner med kniv eller slagvåpen.

Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt har gått ut og advart mot at «klovnene» kan bli straffeforfulgt.

Bot eller fengsel

Skremmende og plagsom atferd kan straffes med bot eller fengsel i to år og ordensforstyrrelser med bot eller fengsel i seks måneder. En som løper etter noen med balltre – med eller uten klovnemaske – kan bli tiltalt for trusler, mens andre hendelser kan bli ansett som skadeverk.

Trenden «Killer Clowns» har blitt knyttet til figuren Pennywise i boken «It» av Stephen King. En miniserie basert på boken ble laget i 1990, men nå er en kinofilm på trappene neste år.

Venstres Abid Q. Raja sier dette er en av de dårligste trendene vi kunne ha kopiert fra USA. Han oppfordrer alle som tror det er gøy å skremme folk med klovnekostymer til å komme på bedre tanker.

Redde barn

Flere barn har gitt uttrykk for at de er redde for å møte på klovner, enten det er på vei til eller fra skolen, trening eller besøk hos venner.

– Sånn skal det ikke være, sier Raja, og legger til at en skremmende opplevelse kan skape traumer og andre langtidsvirkninger hos små barn.

– Og det tviler jeg på at disse klovnene egentlig ønsker, sier Raja

Han oppfordrer alle til å slutte med dette klovneriet umiddelbart.

– Det er ikke morsomt, er skremmende for mange barn og kan i verste fall ende tragisk, avslutter Raja.