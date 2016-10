Klovner med slagvåpen fra nord til sør

Politiet leter etter to personer med klovnemaske som har skremt flere personer i Bodø.

En person med klovnemaske som slo etter en bil på Romerike, viste seg å være en 14 år gammel gutt. Hendelsen fant sted like ved Auli barneskole i Nes kommune.

Politiet opplyste på Twitter at de ved 20.40-tiden rykket ut etter at klovnen på Romerike skal ha løpt etter en bil med noe som lignet et slagredskap.

Operasjonsleder Patrick Solberg i Øst politidistrikt, sier til Romerikes Blad at klovnen skal ha forsøkt å slå etter bilen, men at han ikke traff.

– Innringer til oss satt bak rattet med to barn i bilen da det dukket opp en mann i klovnemaske i grøften. Han skal ha hatt et balltre eller noe lignende i hånden og løpt etter bilen, opplyser operasjonsleder Patrick Solberg i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

– Dette er unge gutter i starten av tenårene. En av dem skal ha gjennomført «skremmingen» i veikanten mens de andre har stått et lite stykke unna og filmet det hele. Dette er oppførsel vi ikke synes noe om, sier operasjonsleder Solberg til rb.no.

Mye kan tyde på at mannen har latt seg inspirere av de mange «klovnene» som skremmer folk i USA.

Fenomenet med skremmende klovner skal ha startet i Northampton i Storbritannia og videre spredt seg til USA den senere tida, skriver rb.no