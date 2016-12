Kom deg avgårde på juleferie før uværet stopper deg

Store nedbørsmengder kombinert med sterk vind i Sør-Norge og på Vestlandet fredag ettermiddag gjør at du bør pakke bilen og komme deg av gårde på juleferie så raskt du kan.

Skal du kjøre over fjellet bør du forberede deg på kolonnekjøring.

Kombinasjonen med snø og kraftig vind gir vanskelige kjøreforhold. Og det er ifølge Vegtrafikksentralen også svært glatte veier mange steder.

Statens vegvesen melder fredag kveld om at riksvei 13 over Vikafjellet er midlertidig stengt på grunn av uvær. Det er kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda, og det kan innføres kolonnekjøring på kort varsel på riksvei 134 over Haukelifjell.

Kyrre Lien

– Blir verre

Statsmeteorolog Justina Wodzizko råder alle som skal på juleferie om å beregne god tid.

– Uværet har tatt en liten pause, men utover ettermiddagen i dag og natt til julaften blir det verre. Prognosene for Sør-Norge er ikke gode. Det ventes sørlig liten storm både på kyst og i fjell. De reisende må også beregne kanselleringer på enkelte flyavganger og ferger, sier Wodzizko.

For den kraftige vinden de neste dagene kommer ikke bare til å merkes på land.

Både Sørlandet, Oslofjorden, Sørlandet og deler av Vestlandet vil oppleve uvanlig høy vannstand på julaften. Det er ventet 20 meter høye bølger, og Hurtigruten merker uværet spesielt godt.

MS Trollfjord og MS kong Harald blir liggende til kai i henholdsvis Trondheim og Bergen på grunn av det ekstremt dårlige være på vestlandet. også den gamle traveren MS Lofoten blir liggende til kai i Kristiansund over julen.

– Det skjer på et veldig dårlig tidspunkt. Noen skal hjem til jul, andre har planlagt å tilbringe julen om bord hos oss. Men etter å ha seilt snart i 125 år er det to ting vi har lært: Akkurat være kan vi ikke gjøre noe med, og vi tar ingen sjanser, sier Rune Thomas Ege, kommunikasjonssjef i Hurtigruten.

Når du våkner 1. juledag er det stille etter stormen, men uværet julaften kan være forsmaken på det som er ventet 2. juledag.

– Det kan bli ekstremvær, og det vil ramme store deler av landet, fra Nord- Trøndelag til Lindesnes, sier Justina Wodzizko.

Ekstremvarsel

Meteorologisk institutt har sendt ut et såkalt fase A-varsel for å advare om stormen som kommer andre juledag.

Det betyr at de følger uværet tettere enn vanlig, og at neste skritt kan være ekstremvarsel. I så fall får uværet et jentenavn på U, og samfunnet settes i beredskap.

Det nye varselet gjelder store deler av landet: Vestlandet sør for Stad, Møre og Romsdal, Sørlandet og Østlandet.

Det er ventet kraftige vindkast fra 20 til 40 meter pr. sekund, og høye vannstander langs store deler av kysten.

– Folk må være forberedt på kraftige vindkast, sier Justina Wodzizko.

Stengte fjelloverganger

Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er normalt sett den raskeste veien mellom Vestlandet og Østlandet, men Filefjell og Haukelifjell vil trolig ha bedre fremkommelighet de kommende døgn.

Om du tenker tanken på å parkere bilen og ta toget isteden, er det ikke sikkert du får plass. NSB melder om få ledige billetter og stor pågang. Men NSB sier det er mulig om man er litt fleksibel.