Kom til politiet for å hente pass – ble arrestert for voldtekt

23-åringen er opprinnelig fra et afrikansk land og har oppholdstillatelse i Norge, men skulle ut på reise. I stedet ble han siktet i en ett år gammel voldtektssak.

– Han kom til Majorstuen politistasjon for å få utstedt reisedokumenter, bekrefter politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby ved seksjonen for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

En annen mann fra det samme afrikanske landet, en 47-åring, er også pågrepet for voldtekten etter at man fikk DNA-treff også på ham.

– De er siktet for voldtekt av en kvinne i mars i fjor. Vi har ikke hatt noen identitet på gjerningsmennene, kun en beskrivelse og DNA-profiler. Vi fikk treff på profilene i fjor og nå har de blitt pågrepet i en felles aksjon.

Junge, Heiko / Scanpix

Avhør

– Den ene siktede sier at den seksuelle omgangen var frivillig, han andre vil ikke forklare seg for politiet. Siktelsen vil bli endret til grov voldtekt fordi vi mener at den er begått av de to i fellesskap, sier politiadvokat Kraby.

Voldtekten fant sted i en leilighet i Oslo i mars 2016.

– De to karene har nok hatt kjennskap til hverandre fra før og fornærmede kom frivillig til leiligheten der de to hadde opphold, men så har ting utviklet seg og det er blitt et overgrep.

Kvinnen forlot leiligheten kort tid etter at overgrepene var avsluttet og tilkalte hjelp i en forretning.

– Politiet kom til stedet og man forsøkte å finne leiligheten der overgrepene hadde skjedd, men hun var ikke kjent i området, sier Kraby.

Ble lagt inn i registrene

Da politiet sjekket DNA-profilene som ble sikret på voldtektsmottaket, fikk man ikke noen treff. Treffene kom først senere, etter at de to mennenes DNA på et tidspunkt ble lagt inn i registrene.

Advokat Kaja de Vibe Malling forsvarer den eldste av de to siktede. Han har vært i Norge i 30 år.

– Han erkjenner ikke straffskyld og forklarte seg for politiet i går. Han forklarer at det som skjedde mellom ham og kvinnen var frivillig, sier Malling.

Forsvarer for den andre siktede er advokat Haakon Åsli Skogstad. Han sier til vg.no at hans eneste kommentar nå er at klienten hans har signalisert at han ønsker å forklare seg til en domstol.