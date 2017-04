Kommune og skogeiere uenige om fremtiden for OLs «Fakkelmann»

Fakkelmannen er en stor figur i fjellsiden som er laget ved å hogge ut skog etter formen til en mann med fakkel. Lokale skogeiere har signalisert at de ønsker å hogge ned mer skog rundt Fakkelmannen, og de har fremlagt et millionkrav for det 370 mål store skogsområdet, skriver VG. Nå truer kommunen med ekspropriasjon om forhandlingene med grunneierne ikke fører fram.

Øyer Næringsråd har startet en innsamlingsaksjon i håp om å få inn 1,2 millioner kroner, som sammen med én million fra kommunen skal brukes til å bevare ikonet, skriver Lillehammer Byavis. Innsamlingen har så langt fått inn knapt over 50.000 kroner.

Men grunneierne ønsker enda en million til.

– Den forrige rådmannen i Øyer kommune, Sveinar Kildal, mente på denne tiden i fjor at det var en fornuftig pris. Den nye rådmannen er av en annen oppfatning, sier grunneier Odd Arne Steinfinsbø, som deltar i forhandlingene med kommunen.

3,6 millioner tilsvarer en årlig leie på 70 000 kroner rundt 50 år fram i tid, skriver VG.