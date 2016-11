Kommune utsetter nyttårsfeiringen: -Vi er ikke redde for å skille oss ut

– Det var kraftig pålandsvind som gjorde at vi ikke tok sjansen på å fyre av rakettene. Et sted mellom 2000 og 3000 mennesker kom til arrangementet 1. nyttårsdag. Vi satser på at like mange kommer når spleiselaget i Os feirer inngangen til 2017. Vi trenger ikke være som alle andre og er ikke redde for å skille oss litt ut, sier Søviknes til Bergens Tidende.

Trygge former

Åserud, Lise / Scanpix

Orføreren mener det er mange fordeler ved å skyve rakettoppskytingen med en dag.

– Dagen etter nyttårsaften skjer oppskyting i trygge og kontrollerte former. De fleste er edru og ikke opphengt i egne festligheter. Dessuten får flere barn se det flotte synet på himmelen ettersom oppskytingen skjer klokken 20 i stedet for ved midnatt.

Søviknes er sikker på at forskyvingen ikke legger noen demper på nyttårsfeiringen i Os.

– Nei, nyttårsfesten kan folk feire på sin måte, så møtes vi dagen derpå. Det var køer og stor trafikk sist.

–Lokalavisen Os & Fusaposten spør om det også er aktuelt å skyve 17. mai til 18. mai når dere først er i gang?

–He, he, ja, det er også dem som spør om vi ønsker å flytte vår feiring til en annen tidssone. At Os kommer sist inn når nyttårsbildene fra hele verden skal vises frem.Nei, det blir ikke aktuelt å skyve 17. til 18. mai. Vi holder på julaften, påskeaften og 1. april. Alt blir ved det gamle i Os, men oppskyting av nyttårsraketter en dag for sent mener vi er en god ide. Vi tenker at det kan bli en tradisjon.

Brannvesenet: -God idé

Brannsjefen i Os, Stein Gjøsund, synes også at det er fordeler med å flytte rakettoppskytingen bort fra nyttårsaften.

– Formelt må det imidlertid godkjenninger til. Både politivedtekter og brannforskrifter sier noe om tidspunkter for oppskyting.

– Og her hadde ordføreren sitt på det tørre ved siste oppskyting?

– Ja, jeg mener å huske at vi tok det muntlig på telefon.

