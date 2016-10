Kommunen ga dispensasjon til utbygging. Så raste tomten ut.

– Jeg er sjeleglad for at det ikke gikk liv tapt og ingen ble skadet da grunnen under firemannsboligen på Kirkebirkeland raste ut, sier daglig leder Thomas Hilleren hos murmester Hilleren AS, som søkte om byggetillatelsen, til Bergens Tidende.

De fire leilighetene ble evakuert tirsdag morgen, etter at deler av muren raste ut. Området som muren holdt oppe forsvant i et hull, og gjerdet ble stående igjen i løse luften.

Avslag ble omgjort

Hilleren sier at det aldri var snakk om råttent fjell eller andre usikkerhetsmomenter knyttet til tomten som i utgangspunktet var regulert til enebolig.

– Vi søkte kommunen om å få utvide fra enebolig til firemannsbolig for å gjøre prosjektet lønnsomt. Dette ga kommunen oss i første omgang avslag på. Etter å ha klaget på denne beslutningen, ble vedtaket omgjort slik at vi fikk bygge fire enheter på tomten.

«Sterkt skrånende topografi»

Avslaget fra Bergen kommunes etat for byggesak og private planer ble gitt i september 2004.

Det var blant annet begrunnet med at «den omsøkte eiendommen har en sterkt skrånende topografi som vurderes å vanskeliggjøre i betydelig grad byggingen av typehus som er terrengtilpasset selv med en tomteutnyttelse på 20 prosent».

Avgjørelsen ble påklaget og havnet etter hvert hos komiteen for miljø og byutvikling, som i november 2005 ga dispensasjon fra reguleringsplanen «etter en helhetlig vurdering av de faktiske forholdene på stedet».

Store steiner falt ned

Natursteinsmuren som raste ut falt ned på en skolevei på Kirkebirkeland i Fana bydel i Bergen.

Kommunens egne bilder viser hvor farlig det kunne blitt. Store steiner falt ned på veien hvor skolebarn går til vanlig. Området som muren holdt oppe forsvant i et hull, og gjerdet ble stående i løse luften.

– Det er nok vær og vind som har forårsaket dette, sa operasjonsleder Tatjana Knappen til BT.no.

Bergen kommunes geolog vurderte massene som ustabile, og fire leiligheter ble evakuert.

Raset skjedde i 7-tiden om morgenen. En av beboerne som ble evakuert kort tid etter, sier til BT.no at hun trodde det var torden.

Sikring av murer

Utbygger ble pålagt å sørge for sikring av skjæringer, murer, fyllinger og lignende. Alt dette skal være i samsvar med tekniske forskrifter i plan- og bygningsloven før bygget kan tas i bruk.

Murmester Hilleren sier at han ikke er fagmann på entreprenørarbeidet som er gjort på Kirkebirkeland.

– Jeg er murmester og har hatt ansvaret for muring av huset. Her er det så langt vi kan se ikke skader etter utglidningen. Jeg har ingen forutsetning for å si at grunnarbeidet ikke er ordentlig gjort, og jeg synes heller ikke det er noe poeng å lete etter syndebukker.

– Kan ha vært vann

Det er fortsatt uklart hva som var grunnen til raset. En teori er at vann har samlet seg opp i bakkant av muren, og at dette har ført til at muren brast.

– Men det blir spekulasjoner. Geolog må fastslå hva som er årsaken til at muren brøt sammen. Jeg er bare sjeleglad for at ingen ble skadet, sier Hilleren.

Heller ikke entreprenørfirmaet som gjorde grunnarbeidet vil konkludere med hvorfor tomten raste ut.

Privatrettslig sak

June Nesse, gruppeleder i tilsynsseksjonen i byggesaksavdelingen i Bergen kommune, sier at forholdet på Kirkebirkeland vurderes som en privatrettslig sak.

– Vi har vært på stedet og konstatert hva som har skjedd. Om vi skal på banen igjen, vil det ha sammenheng med at tomten eventuelt skulle stå usikret over lengre tid. Nå er det forsikringsselskapene og beboerne som må ta dette videre, sier Nesse.