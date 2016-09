Tidligere rådmenn som får millionutbetalinger uten å jobbe. Jakten på nye kommunevåpen. Fylkesmennenes «kart»-arbeid. Det skjer fortsatt mye med kommunereformen.

Her er en alternativ oppsummering om reformen:

1. KommuneVåpen.

Vet du hvilket våpen din hjemkommune har? Nye kommuner må ha nye kommunevåpen. Vanligvis går det mye i hammere, sverd, fugler, fisk, bjørn, bølger, varder og noen kruseduller det er vanskelig å feste noe mening ved.

Men den nye Sandefjord kommune, hvori inngår Stokke, Andebu og Sandefjord – kalt SAS – (Ville det ikke vært fint å kalle den StokkAndFjord?) skal få en retro-hvalfangerskikkelse som står i baugen av en båt klar til å kjøre et spyd i en imaginær hval. Fremtidsrettet? Kjønnsnøytralt? Politisk korrekt? Ingen av delene?

Det nye kommunevåpenet, som nå er godkjent, ble først kalt «Fangstmannen». Inntil noen trolig fant ut at ca. 50 prosent av innbyggerne var kvinner. Nå heter det Mot og styrke.

NTB scanpix / NTB scanpix

2. Etterlengtet fylkesmann?

Hvor ofte har du ventet i åndeløs spenning på noe fra din fylkesmann/kvinne? Ofte? Aldri? Mange gjør det nå.

Opptelling før sommeren viste at Kommune-Norge frivillig er kuttet fra 428 til 387 kommuner. Flere fylkesmenn tegner nå fremtidens kommunekart med heftigere inngrep. Innen 1. oktober skal de ha sagt sitt – og det gjør de uten å skjele til resultatet av lokale folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser.

Bjelland, Kjartan

3. «Liksom-øks» fra sør til vest?

I Agder har fylkesmannen allerede konkludert og svingt øksen også over kommuner som selv har sagt nei: 30 kommuner i de to Agder-fylkene bør bli fem, til nød mellom seks og åtte.

Også fylkesmannen i Oppland har foreløpig konkludert i et utkast til forslag. Eller?

«8–10 kommuner i Oppland ville gitt en hensiktsmessig struktur for framtida, men pr. nå er det ikke grunnlag for å endre kommunestrukturen i fylket», skriver Fylkesmannen.

Sagt på en annen måte: Slik mener fylkesmannen det burde ha vært, men han vil ikke direkte foreslå det. Hvis Jan Tore Sanner manner seg opp til å bruke øksen, har han her fått noen tips til hvor og hvordan.

Også i Hordaland og Buskerud handler fylkesmennene i Henrik Ibsens ånd.

«Ja, tænke det; ønske det; ville det med, – men gjøre det! Nei; det skjønner jeg ikke».

4. Ribbing?

Både Oppland og Buskerud vil at Hole og Ringerike, som ligger i Buskerud, skal slå seg sammen med Jevnaker – og havne i Oppland. Blir Buskerud en ribbet høne når også Hurum og Røyken går til Akershus? Og hvis Buskerud ribbes for innbyggere – forsvinner da også et stortingsmandat, for enn så lenge er fylkene også valgkretser?

5. Besparelser?

Sammenslåing av kommuner skal gi besparelser for det offentlige. Eller? Leksvik og Rissa har vedtatt å slå seg sammen i den nye Indre Fosen kommune. Her skulle rådmannen i Rissa bli rådmann i Indre Fosen, mens rådmannen i Leksvik skal bli kommuneadvokat. I det som en stund var en hemmelig avtale, går det frem at kommuneadvokaten skal få 930.000 kroner i året i etterlønn i fire år dersom han slutter.

Og i Sandefjord har det vakt oppsikt at eksrådmannen (57) får en drøy million uten å jobbe frem til han blir pensjonist – selv om han påtar seg en ny jobb utenfor kommunen.

Bendiksby, Terje / NTB

6. Vegring i nord.

Fylket med flest kommuner – Nordland med 44 – er det fylket hvor det har skjedd minst. Faktisk er det ikke kommet i stand en eneste, liten sammenslåing selv om det på noen steder knapt er mer enn noen få fiskere – i tillegg til kommuneadministrasjonen. Mens Vestfold med færrest kommuner har fått til det største kuttet – en halvering til syv. Fylkesmann Hill Marta Solberg i Nordland sa til Aftenposten i sommer at det var «fristehåp» i hengende snøre:

– Vi får vi se om noen lar seg friste av at Sanner har sagt at prosessen kan fortsette utover høsten.

7. Bak Fram?

«Fram fikk juling så det holdt mot Follo». Dette var en avistittel om et toppoppgjør i håndballen.

Men nå blir det kluss i titlene, for nye kommuner skal ha nye navn. Ordførerne i Ski og Oppegård har avholdt pressekonferanse ved Roald Amundsens hjem på Svartskog og foreslått «Fram» som navn på halvparten av det som kunne blitt en ny storkommune i Follo.

Hva skal da nabokommunen bak «Fram» kalles?

8. Død eller levende?

Mange har fnyst av reformens resultater så langt. Noen mener den er død, kommunalminister Jan Tore Sanner er hele tiden fornøyd, sier han, og sliper øksen på kammerset. Mens Adresseavisen påstår: Kommunereformen er ikke død, den har bare pustevansker.