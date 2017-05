Kongen og dronningen: En varm takk til folket

Kongeparet valgte å holde talen sammen. Slik ville de markere at det er en feiring som gjelder dem som par.

– Det begynner å ligne et liv, dette, sa kongen, og siterte Ole Paus.

– Det som mest av alt fyller meg på denne dagen, er takknemlighet, sa han.

Kongen beskrev at livet hadde vært fylt av medgang av motgang, både av personlig og nasjonal karakter, men at det han sitter igjen med, er følelsen av å ha vært svært heldig.

Dronningen beskrev hvordan det var å gå fra en anonym tilværelse til å bli del av kongehuset, og hvordan hun har klart å forene rollen som dronning med det å være seg selv.

– Det at kongen og jeg står sammen her i dag, er resultat av en lang reise gjennom motstand, kjærlighet, frustrasjon, vennskap, humor – og en god del stahet! sa hun.

Sportsidiot og turfantast

De to viet også tid til å beskrive noen av sine kjæreste fritidsinteresser. Dronningen beskrev seg selv som turfantast, og hvordan hun ivrer for norsk kunst og kultur. Kongen kalte seg selv «sportsidiot».

– Heldigvis er idrett en så viktig del av Norge at den også blir en naturlig del av en konges virke. Og heldigvis viste det seg at det gikk an å være konge uten å måtte hoppe på ski! For det bekymret meg virkelig! sa kongen, til stor latter og applaus fra gjestene.

Takket hverandre

Kongeparet rundet av talen med å rette en varm takk til hverandre for den støtten de har vært.

– Dette hadde jeg ikke klart uten min hustru gjennom snart 50 år ved min side. I dag vil jeg derfor si en varm takk til dronningen, sa kong Harald.

Dronningen repliserte:

– Jeg ønsker i aften å sende en varm takk tilbake til kongen – selv om han en gang kalte meg trollet! – for at han har gitt meg rom til å forme rollen på en måte som er meningsfull for meg, sa hun.

Og sammen avsluttet de talen med å rette takk til folk og land.

En varm takk til folket vårt!

En varm takk til landet vårt!

Tusen takk for gaven!